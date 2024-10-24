ВС РФ блокировали в Курской области 2000 солдат ВСУ: главное об СВО на 24 октября

ВС РФ начали ликвидировать группировку ВСУ количеством 2000 человек в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Российский лидер добавил, что солдаты уверенно наступают на всех направлениях фронта. Главное об СВО за 24 октября — в материале URA.RU.
ВС РФ блокировали ВСУ в Курской области
Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что российские бойцы приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек в Курской области. Путин добавил, что ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.
Заинтересованность Запада в эскалации конфликта на Украине
Путин заявил, что западные страны напрямую заинтересованы в эскалации украинского конфликта. По его словам, госпереворот на Украине в 2014 году, поддержанный США, обострил ситуацию.
В этот период западные страны также активно занимались поставками оружия Украине, отметил российский лидер. Эти действия привели к тому, что военные из стран-членов НАТО стали непосредственно участвовать в конфликте.
Подготовка плана усиления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своем telegram-канале заявил о поручении генштабу ВСУ подготовить план по укреплению страны до начала зимы. Он подчеркнул необходимость подготовки громад в приграничных и прифронтовых зонах.
Украинский лидер также выразил мнение, что наряду с «планом победы» требуется разработать комплексные меры, касающиеся военного сектора. Координацию инициатив возьмет на себя секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
ВСУ попали в окружение в донецком Горняке
Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны» сообщил, что ВС РФ удалось взять в окружение целый батальон ВСУ в Горняке на донецком направлении. Там добавили, что руководство ВСУ обещало направить подкрепления, но они так и не прибыли. В результате, украинскому батальону пришлось отступить с занимаемых позиций, после чего последовали угрозы расстрела со стороны командования.
ВСУ в ДНР угрожает новый котел
Источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что украинским военным грозит новый котел в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении. Там добавили, что значительную роль в окружении украинских бойцов сыграли активные штурмовые действия ВС РФ.
Арест румынского журналиста за съемки в Курской области
Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области заявила, что журналиста из Румынии Барбу Мирча заочно арестовали за незаконное пересечение госграницы региона. Там добавили, что снимавший репортаж журналист находится в международном розыске.
ВС РФ отразили три контратаки ВСУ
В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы отразили три контратаки ВСУ возле населенных пунктов Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово Курской области за сутки. Там также добавили, что ВС РФ сорвали три попытки контратак украинской стороны у Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки.
ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский БПЛА
Минобороны сообщило, что российский расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил украинский разведывательный БПЛА «Лелека». Видео атаки публикует «Пятый канал». Расчет с использованием радиолокационной станции обнаружил надвигающийся беспилотник противника на дистанции шести километров. Были выполнены запуски ракет для его уничтожения.
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