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01:26
Самая дешевая и самая дорогая однокомнатная квартира в Кургане. Фото
01:26
США ввели санкции против банка известного уральского холдинга
00:56
Кассация подтвердила оправдание бывшего пермского депутата Белых
1
Путин протестировал красную кнопку
00:56
Белый дом: запуск «Орешника» не изменит поведения США
1
00:37
В штабе Трампа объявили, что восстановят мир во всем мире при помощи силы
00:26
Глава Тюменской области отреагировал на заявление Путина о применении западного дальнобойного оружия по России
URA.RU выяснило, как устроена новая ракета России «Орешник», о которой говорил Путин
00:23
Белый дом: США заранее предупредили Украину о пуске «Орешника»
00:14
Песков: Россия предупредила одну страну перед пуском «Орешника» по Украине
00:14
Медведев показал эксклюзивное видео удара «Орешником» по «Южмашу»
2
Россия применила новейшее оружие в ответ на эскалацию Запада: главные заявления Путина
00:14
«Элиты Запада толкают мир к войне»: полпред Жога ответил на экстренное обращение Путина
00:06
Шумков поздравил новоиспеченную «Мать-героиню» из Курганской области, воспитавшую 11 детей
21 ноября 2024
23:59
В ХМАО на «трассе смерти» два человека пострадали в ДТП с грузовиком
ВСУ атаковали Севастополь противокорабельной ракетой: главное об СВО за 21 ноября
23:48
Минфин США выдвинул угрозу из-за российского аналога SWIFT
23:46
Двое водителей из Прикамья подстроили ДТП ради страховки в 100 тысяч рублей
23:40
Песков объяснил, почему Россия никого не предупреждала об испытаниях «Орешника»
«Наглая попытка залезть в карман водителям»: эксперты оценили ужесточение правил получения водительских прав
23:34
CNN: новая ракета РФ «Орешник» способна бить на тысячи километров
23:19
В Госдуму внесли законопроект по ядерно-экологической программе в России
23:18
«Силенок не хватило »: главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Трактора»
Россия внедрит искусственный интеллект в оборону страны
23:16
В Кунгуре вспыхнул производственный цех. Видео
23:13
Хоккеисты «Зауралья» уступили в принципиальном матче тюменскому «Рубину»
23:02
Как выглядит удар «Орешника» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Видео
4
В Петербурге попрощались с «принцем русского балета» Владимиром Шкляровым. Фоторепортаж
22:59
The Guardian: удары Storm Shadow вглубь России приведут к трагедии для Украины
22:51
Матрена Зимняя: приметы и традиции на 22 ноября
1
22:47
Сериал «Дети перемен»: что нужно знать перед просмотром нового шоу о 90-х
1
Путин открыл россиянам новые площадки для заработка
22:46
В Кургане на пенсионера совершено разбойное нападение
22:45
Пропавшую под Челябинском 17-летнюю девушку нашли в Березниках
22:44
«Четверка», взрыв, обыски: что известно о продюсере Мишине, к которому в Москве нагрянули силовики
1
Медведев сократил влияние спикера Госдумы Володина в его вотчине
22:41
Путин обратился к личному составу ВС РФ по поводу атак западными ракетами
22:32
Путин: средств противодействия ракетам «Орешник» не существует
22:20
Путин обвинил Запад в атаках на Россию
1
URA.RU вошло в десятку самых популярных новостных сайтов России. Видео
22:18
Баринов отправил своих представителей в Коркино, где были цыганские погромы
2
22:18
Американский Минфин внес в санкционный список две пермские компании
22:16
Путин: ВС РФ ответили на эскалацию Запада новейшим оружием «Орешник»
2
Россия получила от СВО то, что изменит ее экономику
22:08
На Москву обрушился шторм, падают деревья
1
21:40
Бюджет с дефицитом, новые законы и гран-при за форель: события дня на Ямале
21:40
Медведеву подготовили резиденцию под Екатеринбургом
На Юге России начался передел сфер влияния между элитами
21:38
Госдума отклонила законопроект о закреплении определения валежника
4
21:30
Бывшая дочка «Сургутнефтегаза» попала под санкции США
21:29
Легенду 90-х заметили на закрытой вечеринке в Екатеринбурге. Фото
Хуснуллин раскрыл, когда начнут строить самую ожидаемую трассу на юге России
21:28
ХК «Автомобилист» проиграл китайцам впервые за семь лет. Видео
1
21:26
Лондон пообещал по первой просьбе вступить в бой с Россией
5
21:22
Челябинский ХК «Трактор» второй раз в сезоне обыграл столичных армейцев
Вступление Украины в НАТО, отношения Трампа и Путина: о чем Меркель рассказала в мемуарах
21:22
КС подтвердил законность службы до 65 лет в период мобилизации
1
21:20
Тюменец получил судимость из-за новых туфель своей подружки
21:16
Единороссы ХМАО придержали вакантное место для влиятельного тюменца. Инсайд
Медведев отдалил двух губернаторов-тяжеловесов от «Единой России»
21:15
У застройщиков ХМАО появится новый способ сэкономить на работах
21:05
Репродуктолог на примере Марины Федункив оценила риски материнства после 50
2
21:02
МВД РФ разрешило водителям не предъявлять ОСАГО при регистрации автомобиля
1
В Свердловской области восстановили старейший храм Урала
20:57
В Пермском крае продолжается рост цен на бензин
1
20:57
Ямальский проект по разведению форели взял гран-при на всероссийском конкурсе. Фото
2
20:55
Признание вины, возвращение врача и поезд Деда Мороза: главные новости Кургана за 21 ноября
Что известно о ракетах Storm Shadow, которые ВСУ использует против РФ
20:52
«Полный шок»: Собчак прокомментировала обыски у генпродюсера KION Мишина
20:48
Аналитики назвали города Пермского края с самыми подешевевшими квартирами
20:45
Жилье на «вторичке» за границей Челябинска дорожает в цене. Фото
«У России хватит денег на все планы»: Госдума окончательно приняла госбюджет
20:44
Жена бывшего мэра Тюмени Ольга Сметанюк ушла из жизни
20:33
Больше половины россиян используют VPN
2
20:29
Минфин США ввел санкции против Газпромбанка
1
20:29
112: генпродюсера KION Мишина проверяют на связь с Гельманом*
20:20
Компания богатейшего депутата думы ХМАО Сердюка срывает строительство школы по концессии
1
20:15
Женщине из курганской деревни грозит колония за то, что она ударила ножом мужа
20:11
В Салехарде загорелось жилое помещение
20:04
Европейские лидеры договорились посетить Москву
1
20:04
Синоптики выяснили, какая погода ждет Тюменскую область зимой
20:03
В ХМАО прихожане жалуются на холод во время посещения храма
20:03
В Тюмени появится новый игрок на рынке КРТ
19:57
В Сургуте в ДТП попал пассажирский автобус, есть пострадавшие
19:55
«Не взрывай нас из-за этой гниды»: американцы обратились к Путину. Видео
2
19:54
Жога сделал 8 дел в Каменске-Уральском и получил подарок от мэра. Фото
19:50
Путин отметил наградами двух пермяков
19:49
Президент Путин наградил сотрудницу тюменской строительной компании
19:48
Залужный: третья мировая война уже началась
6
19:47
«Люблю, чтобы бурлило говнище»: Артемий Лебедев выдал секреты богачам из Екатеринбурга. Фото
3
19:44
Когда в России появятся беспилотные фуры
19:44
Врип мэра Кургана Науменко провели экскурсию по новому офису Сбера. Фото
1
19:40
От окуня до щуки: какую рыбу можно ловить зимой
19:35
Правительство выделит крупную помощь новым регионам
19:30
Названа дата, когда представят нового главврача ОКБ Салехарда. Инсайд
2
19:30
В самом дорогом районе под Челябинском строят крупный жилищный комплекс. Фото
1
19:30
В магазинах Перми обнаружены сосиски с опасным веществом, способным вызвать рак
1
19:28
У основателя «Четвертого канала», генпродюсера KION Мишина проходят обыски
1
19:17
Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Лавленцеву
19:14
Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга затягиваются
19:13
На ребенка-мигранта повторно завели дело за избиение сверстника в Тюмени
19:12
В Перми обновили место отдыха в Черняевском лесу. Фото
1
19:11
В Сургуте двух школьников поставят на учет за поддержку терроризма и ВСУ
19:10
Глава «Ямалтрансстроя» Нак получил государственную награду
19:09
Свердловский военный облучился радиацией, постирав вещи на корабле
1
19:07
Первый зампред Набиуллиной покидает Центробанк
3
19:05
Путин наградил чиновников из Екатеринбурга
19:04
«Вы или его не знаете, или вы ненормальные»: Вучич объяснил, почему Путин не блефует
2
19:03
Россия составит конкуренцию США в экспорте технологий беспилотников
19:01
Прокуратура в суде требует отставки пермского мэра, скрывшего факт коррупции у подчиненной
1
19:00
Курганский психолог рассказала, какие проблемы можно решить за один сеанс
1
19:00
Пафосный ЦУМ: как сегодня живет старейший магазин Тюмени. Фото
18:51
Кадыров показал кадры уничтожения склада ВСУ в Курской области
2
18:50
Курганский депутат ГД Лисовский рассказал, почему в России растут цены на продукты
7
18:48
«Времени на споры нет»: в Ленобласти изымают подвалы для укрытий
1
18:46
Депутат Госдумы Миронов готовит обращение к Махонину из-за хостела для мигрантов в Перми
1
18:41
ЦБ объяснил, что спровоцировало рост цен на молочные продукты и мясо в Кургане
5
18:40
Топ-5 согревающих напитков, без которых не обойтись зимой
1
18:39
Над Севастополем сбили противокорабельную ракету
1
18:39
Сотрудники курганского завода «Синтез» бойкотируют работу из-за зарплат. Инсайд
7
18:29
В тюменском микрорайоне появятся самые высокие горки в городе. Эксклюзив
18:29
Сырский рассказал, какие подразделения ВСУ первыми напали на Курскую область
18:28
Семья убитой в Коркино таксистки переехала в новую трехкомнатную квартиру. Фото
4
18:22
Нефтяник пожаловался в трудовую инспекцию на фирму миллиардера из ХМАО из-за спецодежды
18:17
Россиянам рассказали, как продвигать услуги ремонта и строительства в интернете
1
18:16
В тюменском лицее подросток-мигрант напал на ребенка и сломал ему нос
3
18:13
В Пермском политехе студентов попросили рассказать о половой жизни
1
18:11
Адвокат рассказал, кому может достаться наследство Светличной
2
18:10
Уход снежного циклона принесет в Челябинскую область похолодание до —14 градусов
1
18:10
Взвод ВСУ подорвался на своих же заминированных тропах под Курском
2
18:10
Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Кольцово
1
18:06
Силовики пришли с обысками на склады крупного обувного ритейлера
7
18:03
Заместителю мэра Тобольска пророчат должность у олигарха Руссу
18:02
Какие цветы жители ХМАО чаще всего покупают ко Дню матери
18:01
Путин наградил ученого секретаря челябинского института
1
18:01
Главе СКР доложат о мошенничестве по стройке дома многодетной семье Челябинска
17:59
Роскомнадзор запретил информацию о VPN-сервисах
4
17:54
Житель ХМАО отправился в исправительную колонию за кражу денег у матери
2
17:53
«Котловой» тариф на тепло спасет регионы от миграции жителей
2
17:52
Участник СВО стал главой российского города
2
17:45
Путин наградил композитора Игоря Крутого
6
17:42
Мастер-классы, фильмы и выступления известных людей: куда сходить в Кургане 22 ноября. Афиша
17:38
Экс-губернатор Комарова лишилась поста в президиуме политсовета ЕР в ХМАО
17:38
Куда направят военные беспилотники после СВО
17:37
Курганская мать получила госнаграду от Путина
17:35
Задержанный челябинский VIP-таможенник намерен сотрудничать со следствием
17:35
Вайб, пов и сап: что значат главные слова 2024 года
3
17:33
Мэр Лошкин назвал пять проблем Челябинска
5
17:32
Новый мэр Челябинска Лошкин признал, что руководить КСП было легче
3
17:29
Захарова прокомментировала срочный звонок по поводу баллистических ракет во время брифинга
17:28
Как сложилась судьба героини шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска
17:25
Героев сказок коренных ямальцев оцифровали и оживили в дополненной реальности. Фото
17:21
Сербия обратилась к России за помощью по строительству отвода от «Дружбы»
17:21
Тюменские власти намерены сохранить темпы жилищного строительства в следующие три года
1
17:18
В многодетную семью тюменцев вернули детей, изъятых после пьяной ссоры родителей
17:16
Из Тюмени в зону СВО направили десятки машин и две фуры с запчастями и печками. Фото, видео
17:16
Свердловчанин несколько месяцев истязал двухлетнюю падчерицу, а затем убил ее
2
17:14
Жителей Пермского края предупредили о сильном гололеде
17:12
Губернатор ХМАО Кухарук получил важный партийный статус
17:12
Новый мэр Челябинска оценил перспективы недостроя экс-губернатора
1
17:09
МУС просит арестовать премьер-министра Израиля за военные преступления
9
17:09
В Перми на съезде учителей изучат главные проблемы ЕГЭ и ОГЭ
17:07
ФСБ задержала свердловчанина, передавшего взятку в госпиталь от солдата
1
17:01
Несостоявшийся полпред метит в свердловские губернаторы
1
17:00
Где в Перми дешево продают iPhone. Инфографика
16:58
Неизвестный устроил резню в Wildberries в Петербурге
16:55
Курганские штурмовики уничтожили украинскую «Бабу-ягу» с противотанковой миной. Видео
16:52
«Идея была классная, но что-то пошло не так»: новый мэр Челябинска облагородит Кировку
1
16:50
Мэр Челябинска Лошкин пообещал серьезно заняться расселением аварийных домов. Видео
16:49
Пермячку Ирину Шатову, бросившую труп сына в чемодане, признали вменяемой
16:49
Лошкин назвал экс-мэра Челябинска, чья работа ему запомнилась больше всего
2
16:49
В Соликамске на месте часовни священник строит «портал времени». Фото
16:48
Директор школы Екатеринбурга рассказала о состоянии ученика, которому пробили череп
16:43
Уральская компания объявила об увеличении зарплат, вопреки санкциям
16:38
В Тюменской области определят самого творческого бизнесмена
16:36
Девочка выводила людей из свердловского ТЦ, где раздалась стрельба. Фото
1
16:33
Курганец устроил ДТП и пытался откупиться взяткой. Видео
16:32
Тюменскому бизнесу не хватает инженеров и рабочих
2
16:31
Лондон ввел санкции против украинского миллиардера
1
16:30
Петр Ян ударил в печень китайского журналиста
16:29
В ЯНАО постановили взыскать с компании депутата Нака миллионы в пользу рекрутера
1
16:29
Подрядчик, сорвавший ремонты в центре Екатеринбурга, избежит сурового наказания
1
16:27
В РЖД рассказали о планах по обновлению станции Пермь-1
16:24
«Сильно испугались»: посетители спасались бегством из свердловского ТЦ, где прозвучала стрельба. Фото
16:20
В пермских лесничествах подорожали елки
16:19
В Пермском крае еще один округ увеличил размер выплаты контрактникам
16:13
«Бред сивой кобылы»: тюменка Водонаева прокомментировала итоги суда с маникюрщицей
1
16:13
В Челябинскую область возобновились поставки вакцин от детских инфекций
16:12
Тигровая акула проглотила iPhone с включенной камерой. Видео
5
16:11
Температурный маятник спровоцирует в Кургане опасный ночной гололед
1
16:08
Когда в России появятся беспилотные такси
1
16:07
Выставка одного из самых малочисленных народов России проходит в Москве
16:03
На «трассе смерти» в ЯНАО из-за гололеда перевернулась фура
1
16:03
Падающий уровень воды в тюменской Туре стал предметом спора между чиновниками
16:03
Стало известно, какие районы быстрее всех растут в Челябинске. Инфографика
16:01
Нефтяные компании ХМАО возглавили антирейтинг по числу несчастных случаев на производстве
16:01
Обращение врачей к Путину, обмен ядерными ударами и атака НАТО на Беларусь: о чем Песков рассказал журналистам
15:57
Умер бывший британский вице-премьер Джон Прескотт
1
15:55
Жители ХМАО пожаловались на условия тренировок в фитнес-центре
1
15:55
Депутаты потребовали убрать «уши» на «Екатеринбург-Арене», которые не могут демонтировать 6 лет
7
15:52
Уволенная замглавврача скандальной курганской больницы вернулась на работу
2
15:50
Медведев отметил проблемы с выплатами бойцам СВО
5
15:49
Затянувшийся ремонт водных сетей в Салехарде — причина едва теплых батарей. Фото
15:47
Праздник иконы «Скоропослушница»: приметы и традиции на 22 ноября
15:47
В Тюмени осудили экс-бойца ЧВК «Вагнер», который выманивал у сослуживцев деньги
15:47
Призер Олимпиады из Челябинска Макаров возглавил сборную России по дзюдо
15:46
Дешево и сердито: где закупиться по низкими ценами в Тюмени
1
15:46
Стрелявшего в ТЦ Каменска-Уральского мужчину пырнули ножом в живот
15:46
Спикер курганской думы Воинков признал вину в смертельном ДТП. Инсайд
2
15:43
Младенческая смертность в России снизилась на 60%
2
15:42
В ХМАО силовики задержали рецидивиста, который убил пенсионерку. Видео
1
15:36
Муниципальный чиновник из ДНР и мирные жители ранены при обстреле ВСУ
15:31
Украина ударила по объекту культурного наследия в Курской области
15:30
Появилось видео с вооруженным свердловчанином, который открыл стрельбу в ТЦ
1
15:28
Скандальных дорожников в Ноябрьске сменит предприятие из Тюмени
2
15:20
Любимица ЧВК «Вагнер» и отмененная певица летят в Екатеринбург, с ними — патриот Газманов
1
15:17
Комбинат в Нижнем Тагиле снизит забор воды и увеличит выработку электроэнергии
15:16
В пермском ЗАГСе назвали самые редкие и популярные имена новорожденных
15:16
Украина хочет попросить Байдена разрешения бить ракетами Tomahawk вглубь РФ
15:16
Глава Курчатовского района Челябинска Антипов ушел в отставку
5
15:15
«Был у любовницы»: подробности задержания бойца СВО, жестоко убившего пару в Екатеринбурге
1
15:14
Спикер думы в свердловском городе уходит в отставку после ультиматума оппозиционеров
1
15:13
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год
15:13
Какие налоги нужно успеть заплатить до декабря
1
15:12
Водителя элитной иномарки, обматерившего пешеходов в Челябинске, позвали в ГАИ. Фото
4
15:11
Китайские геологи нашли невероятные запасы золота
16
15:09
В PERMM прокомментировали обыски по делу Гельмана*
15:07
Прокуратура проверит информацию о потопе в памятнике архитектуры Челябинска. Фото
15:05
В ХМАО приставы оштрафовали коллекторов, которые требовали долг с отца участника СВО
1
15:05
Осужденный за хищение пермский экс-священник Вернигор передумал ехать на СВО
15:05
Задержан боец СВО, подозреваемый в жестоком убийстве пары в Екатеринбурге
15:00
В Кургане обвиняемый в убийстве экс-зять Богомолова добился суда присяжных
5
14:59
Новый рейс из Нового Уренгоя в Москву будет прибывать в другой аэропорт
14:54
«На полу много крови»: в свердловском ТЦ устроили перестрелку. Фото
14:53
Часть челябинцев бесят коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря
14:53
В Тюменской области битва за места в местных думах начнется с хода «Новых людей»
14:52
Венгрия развернула ПВО на границе с Украиной из-за решения США ударить по РФ
14:50
Шумков рассказал, какие храмы в Курганской области планируют восстановить. Фото
9
14:50
Власти сокращают расходы на ремонты дорог в Кургане и Кетово
6
14:49
В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову
5
14:45
Путин обсудил с Ираком глобальное сотрудничество
14:43
Одним из обвиняемых в убийстве челябинского топ-менеджера является полицейский
14:40
Тюмень готовится к рекордному падению уровня воды в Туре
14:40
Снайпер «Циклоп» из Кургана рассказал об уничтожении бронемашины НАТО, которую использовали в Ираке. Видео
14:39
Суд вынес суровый приговор паре, жестоко расправившейся со свердловчанами. Фото
14:36
Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном Mercedes
5
14:35
Марат Гельман* удивился обыскам в пермском музее PERMM
14:35
В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны
14:35
Почти 100 курганцев подали заявление на статус участника СВО
14:35
В Курганской области огурцы выросли в цене почти на 50%
14:34
В пермском музее PERMM проходят обыски по делу иноагента Гельмана*
14:34
Сотни повреждений устранены бизнесом на муниципальных теплосетях Челябинска
3
14:34
Мужчин обвинили в нежелании заводить детей
24
14:32
В Магнитогорске пропал 12-летний мальчик. Скрин
14:29
Рейс из Волгограда в Челябинск задерживается на четыре часа из-за беспилотника. Скрин
14:29
Риэлторы назвали две главные проблемы тюменского рынка недвижимости
1
14:29
Когда закончится СВО на Украине: мнение власти, переговоры, послабления Зеленского
14:28
Депутат Колесников предложил отделить Академ от Екатеринбурга «как балласт»
1
14:27
Свыше 20 свердловчан стали победителями очередного этапа экоакции «Спаси дерево»
3
14:26
«Застукал их в постели»: новые подробности убийства пары в Екатеринбурге
14:25
В Кургане временно изменятся маршруты шести автобусов
14:24
Артюхов поручил устранить жалобы жильцов из новостройки с плесенью
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Бастрыкин требует доложить о нападении на «Русскую общину» в Челябинске
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