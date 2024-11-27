Путин и Токаев готовят план защиты от Трампа и помощи Си

Торговая война между США и Китаем, анонсированная избранным президентом Дональдом Трампом, повлияет и на экономику РФ. Аналитики пояснили URA.RU, что это вынуждает российские власти думать, как минимизировать риски. Прежде всего — через углубление двусторонних связей с соседями. Казахстан может сыграть в этом не последнюю роль. Договоренности, достигнутые во время госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым, помогут им защитить не только свои экономики, но и помочь в этой торговой войне лидеру КНР Си Цзиньпину. Подробности — в рассказе собкора URA.RU из Астаны.
Государственный визит Путина в Казахстане без преувеличения ждали с нетерпением. Об этом неоднократно говорил лидер страны Токаев, который сегодня лично встречал коллегу у трапа борта №1. В честь Путина военные самолеты раскрасили вечернее небо над Астаной в цвета российского триколора. На выезде из аэропорта на огромном медиаэкране был размещен портрет Путина с приветственными словами, флаги РФ — на улицах города. Морозец, кажется, стоял только на улице (в Астане, в отличие от Москвы, уже настоящая зима), прием же в президентской резиденции Акорда, куда лидеры вместе приехали на «Аурусе» Путина, был по-настоящему теплым.
Президенты приложили руки к картине об отношениях России и Казахстана, которую пишет местная художница Асель Сабыржанкызы. Путин и Токаев взяли кисточки и немного помогли раскрасить мост дружбы, символично соединяющий две резиденции — Акорду и Кремль. «Идеально», — оценила мастер работу лидеров. Полотно Путин уже завтра увезет в Москву.
Впечатлили Путина дети, которые тут же, в резиденции, приветствовали высокого гостя. Президент даже заметил, что встречаются они с Токаевым регулярно, но только в рабочей обстановке. И такой «торжественный антураж» ему даже кажется необычным.
Действительно, только в этом году лидеры встретились уже в шестой раз. Протокол переговоров традиционен: сначала в узком составе, затем — в присутствии делегаций. Токаев (как принимающая сторона он первым взял слово) сразу дал понять, что проблем в отношениях нет. «Наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необходимую динамику. И наша задача в том, чтобы это сотрудничество не снижало свои обороты, — заявил он. –
Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Коль скоро сотрудничество развивается, конечно, появляются моменты, которые требуют внимания и глав государств, и руководителей правительств. Для этого осуществляются подобного рода мероприятия, нацеленные на решение всех существующих вопросов».
Президент Путин поддержал настрой коллеги. «Казахстан — наш стратегический партнер и надежный союзник. Какие-то вопросы требуют внимания с нашей стороны, и вы ждете от российских партнеров определенных решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны. Но самое главное заключается в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся. Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», — подчеркнул Путин.
По словам лидеров, экономическое сотрудничество расширяется. Они убеждены, что России и Казахстану удастся в ближайшие годы довести товарооборот до 30 млрд долларов.
«Несмотря на все сложности, наше взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон. Мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки, культуры», — отметил Путин.
По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. Это означает, что Россия и Казахстан будут укреплять политические и гуманитарные связи, расширять экономическое сотрудничество. Путин и Токаев подчеркнули, что «заинтересованы в формировании, сбалансированной и прозрачной международной торговой системы» и что выступают против односторонних санкций.
Аналитики видят в этой встрече особые смыслы, во многом обусловленные внешней ситуацией. Как сказал в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов, с одной стороны, президентам нужно было обсудить развитие двусторонних отношений, с другой — не менее важно и понимание того, как защитить экономики двух стран от возможной торговой войны США и Китая после прихода к власти Трампа. «Лидерам нужно быть готовыми к этому и вырабатывать совместные меры, чтобы избегать провокаций, сепаратных договоров, которые могли бы навредить добрососедским отношениям уже в треугольнике — Россия, Китай, Казахстан», — считает Вилисов.
Похожей позиции придерживается и доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, который не исключает введения новых санкций в отношении Китая, и углубление экономического сотрудничества России и Казахстана позволит снизить последствия от этой торговой войны гигантов. «Как ближайшие соседи КНР наши страны обязательно будут затронуты. Поэтому Путину и Токаеву важно обсудить, как избежать экономических последствий.
Нам нужно стать союзниками Китая в его торговой войне с США, но с пользой для себя, — считает Воротников. — В долгосрочной перспективе в этой торговой войне мы не проиграем: многие страны мира заинтересованы в сотрудничестве и с Россией, и с Китаем».
Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин объяснил URA.RU, что сценарий, который готовит Трамп для Китая, «будет иметь негативный эффект на всю мировую экономику». «Россия может ощутить его через колебание цен на сырьевую продукцию», — полагает эксперт.
По мнению доцента кафедры общего и проектного менеджмента Финуниверситета при правительстве РФ Раила Хуссамова, России и Казахстану приходится искать варианты «совместной адаптации к возможному витку напряженности в отношениях между США и КНР». «Для внешнеторговой деятельности российских компаний торговая война между США и КНР может принести России дополнительные вызовы, связанные с поиском новых международных партнеров. Казахстан в этом случае будет стремиться увеличить поставки в Россию для компенсации возможных рисков взаимодействия с китайским бизнесом», — полагает Хуссамов.
Эксперт объяснил, что США экспортируют в Китай лишь 8% своей продукции, и этот показатель постепенно снижается. А вот в общем объеме китайского экспорта Штаты занимают долю более 16%. Доля российского экспорта в китайской экономике превышает 14%.
Опрошенные URA.RU эксперты считают, что в случае ухудшения отношений с США, КНР сможет увеличить экспорт в Россию, как и в соседний Казахстан. Москва и Астана, в свою очередь, могут помочь Китаю заместить часть утраченного заокеанского импорта (нефть, газ, лес, продовольствие) и тем самым нарастить товарооборот.
Позитив в этом видит политолог Кашин, который говорит, что усиление торговой войны США и Китая, несет России не только и не столько экономические риски. «Учитывая, что Россия активно использует транспортную инфраструктуру Казахстана для экспорта в Китай и импорта из него, у Путина и Токаева, конечно, есть повод для обсуждения. Казахстан — уже сейчас заметный участник наших с Китаем отношений. И вполне возможно, что новые волны санкций в отношении КНР откроют возможности для совместного заработка и для нас, и для Казахстана. Это и нефте-, газопроводы, и автомобильная, и железнодорожная инфраструктура. Все это может быть в Китае дополнительно востребовано», — убежден Кашин.
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