Путин написал статью в «Казахстанской правде»: о чем заявил президент перед встречей с Токаевым

Президент России Владимир Путин стал автором статьи, опубликованной в «Казахстанской правде». Текст появился накануне официального визита российского лидера в Астану. В материале под названием «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» Путин изложил свое видение о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений. Главные заявления президента — в материале URA.RU.
Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана
Россия занимает позицию ведущего экономического партнера Казахстана, заявил президент. Путин подчеркнул, что страны активно продвигают идеи евразийской экономической интеграции и являлись инициаторами создания Евразийского экономического союза.
«В рамках этого союза мы сосредоточены на формировании единых рынков продукции, услуг и капиталов, на устранении торговых и регуляторных препятствий, а также на развитии совместной транспортно-логистической инфраструктуры», — указывается в тексте.
По словам Путина, такое взаимодействие способствует развитию эффективного сотрудничества в различных секторах экономики, что приносит обоим странам заметную пользу. Также президент отметил, что «Росатом» готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной.
В Астане откроется филиал МГИМО
Cкоро в Астане начнет свою работу филиал МГИМО Министерства иностранных дел России. Путин отметил, что обе страны активно работают над укреплением связей в сферах культуры, спорта, общественной жизни и молодежной политики, а также в образовательной сфере. В статье указывается, что примерно 60 тысяч казахстанских студентов получают образование в российских высших учебных заведениях.
Кроме того, на территории Казахстана успешно функционируют филиалы ряда ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. В ближайшем будущем список этих учебных заведений пополнится филиалом МГИМО МИД России в Астане, выпускниками которого являются многие выдающиеся казахстанцы, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ
Путин выразил поддержку инициативам по строительству новых школ с русскоязычным учебным процессом в Казахстане, а также улучшению качества образования на русском языке в этих учебных заведениях. В своей статье президент РФ написал: «Мы ожидаем, что в ближайшее время три новые русскоязычные школы начнут функционировать в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан, что станет важным шагом в укреплении образовательного сотрудничества между нашими странами».
Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин официально пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны, которые состоятся в мае 2025 года. Соответствующее заявление было сделано в статье.
«В 2025 году мы будем отмечать восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Надеемся видеть на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве президента Токаева, а также других представителей Казахстана», — подчеркнул Путин.
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