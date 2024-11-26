Путин написал статью в «Казахстанской правде»: о чем заявил президент перед встречей с Токаевым

Путин назвал отношения России и Казахстана по-настоящему союзническими

27 ноября 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стал автором статьи, опубликованной в «Казахстанской правде». Текст появился накануне официального визита российского лидера в Астану. В материале под названием «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» Путин изложил свое видение о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений. Главные заявления президента — в материале URA.RU. Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана Путин и Токаев расставят точки над i в отношениях Москвы и Астаны Россия занимает позицию ведущего экономического партнера Казахстана, заявил президент. Путин подчеркнул, что страны активно продвигают идеи евразийской экономической интеграции и являлись инициаторами создания Евразийского экономического союза. «В рамках этого союза мы сосредоточены на формировании единых рынков продукции, услуг и капиталов, на устранении торговых и регуляторных препятствий, а также на развитии совместной транспортно-логистической инфраструктуры», — указывается в тексте. По словам Путина, такое взаимодействие способствует развитию эффективного сотрудничества в различных секторах экономики, что приносит обоим странам заметную пользу. Также президент отметил, что «Росатом» готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. В Астане откроется филиал МГИМО Cкоро в Астане начнет свою работу филиал МГИМО, где ранее учился Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана Cкоро в Астане начнет свою работу филиал МГИМО Министерства иностранных дел России. Путин отметил, что обе страны активно работают над укреплением связей в сферах культуры, спорта, общественной жизни и молодежной политики, а также в образовательной сфере. В статье указывается, что примерно 60 тысяч казахстанских студентов получают образование в российских высших учебных заведениях. Кроме того, на территории Казахстана успешно функционируют филиалы ряда ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. В ближайшем будущем список этих учебных заведений пополнится филиалом МГИМО МИД России в Астане, выпускниками которого являются многие выдающиеся казахстанцы, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Путин поддержал строительство в Казахстане русскоязычных школ Путин выразил поддержку инициативам по строительству новых школ с русскоязычным учебным процессом в Казахстане, а также улучшению качества образования на русском языке в этих учебных заведениях. В своей статье президент РФ написал: «Мы ожидаем, что в ближайшее время три новые русскоязычные школы начнут функционировать в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан, что станет важным шагом в укреплении образовательного сотрудничества между нашими странами». Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы Путин официально пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в торжествах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин официально пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны, которые состоятся в мае 2025 года. Соответствующее заявление было сделано в статье. «В 2025 году мы будем отмечать восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Надеемся видеть на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве президента Токаева, а также других представителей Казахстана», — подчеркнул Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин стал автором статьи, опубликованной в «Казахстанской правде». Текст появился накануне официального визита российского лидера в Астану. В материале под названием «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» Путин изложил свое видение о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений. Главные заявления президента — в материале URA.RU. Россия занимает позицию ведущего экономического партнера Казахстана, заявил президент. Путин подчеркнул, что страны активно продвигают идеи евразийской экономической интеграции и являлись инициаторами создания Евразийского экономического союза. «В рамках этого союза мы сосредоточены на формировании единых рынков продукции, услуг и капиталов, на устранении торговых и регуляторных препятствий, а также на развитии совместной транспортно-логистической инфраструктуры», — указывается в тексте. По словам Путина, такое взаимодействие способствует развитию эффективного сотрудничества в различных секторах экономики, что приносит обоим странам заметную пользу. Также президент отметил, что «Росатом» готов реализовывать новые проекты с казахстанской стороной. Cкоро в Астане начнет свою работу филиал МГИМО Министерства иностранных дел России. Путин отметил, что обе страны активно работают над укреплением связей в сферах культуры, спорта, общественной жизни и молодежной политики, а также в образовательной сфере. В статье указывается, что примерно 60 тысяч казахстанских студентов получают образование в российских высших учебных заведениях. Кроме того, на территории Казахстана успешно функционируют филиалы ряда ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. В ближайшем будущем список этих учебных заведений пополнится филиалом МГИМО МИД России в Астане, выпускниками которого являются многие выдающиеся казахстанцы, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Путин выразил поддержку инициативам по строительству новых школ с русскоязычным учебным процессом в Казахстане, а также улучшению качества образования на русском языке в этих учебных заведениях. В своей статье президент РФ написал: «Мы ожидаем, что в ближайшее время три новые русскоязычные школы начнут функционировать в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан, что станет важным шагом в укреплении образовательного сотрудничества между нашими странами». Президент России Владимир Путин официально пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Великой Отечественной войны, которые состоятся в мае 2025 года. Соответствующее заявление было сделано в статье. «В 2025 году мы будем отмечать восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Надеемся видеть на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве президента Токаева, а также других представителей Казахстана», — подчеркнул Путин.