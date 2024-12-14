Путин подключит народ к контролю за предвыборными обещаниями

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» обозначил четкую вертикаль исполнителей новых национальных проектов. Это будет задачей не только федерального правительства и губернаторов, но и партии власти, которая усиливается людьми, в буквальном смысле прошедших огонь и воду, — участниками СВО. Главы регионов, политики, с которыми пообщался собкор URA.RU в кулуарах съезда, рассказали, как будет выглядеть эта «связка», от которой зависит будущее страны к 2030 году.
Впервые съезд ЕР проходил в Национальном центре «Россия», что создан в Москве. Выступление Путина открыло форум, среди делегатов которого — десятки ветеранов СВО.
Президент сразу расставил акценты: ветераны СВО должны войти в костяк ЕР, стать ее активными участниками. Но партии нужно помочь им получить необходимые компетенции. Прежде всего — через кадровую программу «Время героев», заявиться на которую может, как отметил Путин, «и командир, и рядовой». «Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается», — отметил президент.
Должная подготовка для «гражданки» будет нужна для реализации народной программы партии. Этот документ Путин попросил «дополнить новыми, конкретными обязательствами, утвердить „дорожную карту“ практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет».
«Горизонт планирования должен быть гораздо шире, — уточнил президент. — Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу. А потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены».
Путин отметил, что надеется на «безусловное лидерство ЕР в реализации нацпроектов». «Уверен, что партия приступит к этой напряженной работе с первых дней наступающего года, — подчеркнул Путин. — Готовые к запуску национальные проекты, сбалансированный федеральный бюджет — все это очень важно и значимо. Хочу поблагодарить вас за этот общий результат, за совместную работу. Знаю, диалог был непростым, нужно было искать много решений, развязок, доказывать свою позицию».
По словам Путина, «четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную, действительно всенародную поддержку». Он напомнил, что первые нацпроекты появились в 2005 году, и их было всего четыре. С 2025 года будет 20. Он отметил, что оценивать достижение наццелей развития будет «не в тоннах и не в километрах», а через «систему социологических показателей».
«Ничто, никакая обобщенная статистика не заменит личного контакта, прямого, честного разговора с людьми. Он необходим и государству, и самой партии, является основой и залогом доверия со стороны десятков миллионов россиян, — заявил Путин. — Буквально каждый шаг надо сверять с мнением людей. В масштабах страны это всего лишь отдельные цифры в сводках и отчетах, а для конкретного человека — это и есть качество его жизни, показатель и перемен к лучшему, и дееспособности власти».
Председатель партии Дмитрий Медведев, в свою очередь, потребовал анализировать проблемы, возникающие при реализации нацпроектов на всех уровнях партийной системы. «Наша партия должна удерживать лидерство в этой работе, отдавать себя ей без остатка», — заявил он.
Замсекретаря Генсовета ЕР, сенатор Совета Федерации Сергей Перминов объяснил URA.RU, что партия будет «донастраивать свою работу в соответствии с логикой, о которой говорит президент». «Мы будем нормативно обеспечивать реализацию и достижение национальных целей, нацпроектов и регионального развития.
Произойдет сшивка и гармонизация работы представительной, исполнительной власти — всей политической системы. ЕР, конечно, не может находиться в стороне, эта задача станет главной для партии на ближайшие годы», — заявил Перминов.
Реализовывать нацпроекты в Пермском крае секретарь регионального политсовета ЕР, губернатор Дмитрий Махонин будет с обновленной командой. Как он рассказал URA.RU, в первички пришли «заряженные» на работу люди. «Конечно, будем с ними встречаться, слушать, что нужно улучшать на местах. Это — наши контролеры, которые будут смотреть, как реализуются самые элементарные дела: ремонт парка, детской площадки, — отметил Махонин. –
Сила национальных проектов заключается именно в том, что они коснулись каждого жителя нашей страны. Задача краевого правительства — дополнять их региональными проектами: по школам, больницам».
Томский губернатор Владимир Мазур сказал URA.RU, что региональное отделение партии включено в реализацию нацпроектов, и это повышает эффективность работы. «Здесь очень тесное взаимодействие с федеральным правительством, с Госдумой. Нельзя разделять кто больше, кто меньше сделал — все воедино. Но партия — движущая сила», — отметил Мазур.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, «партийный контроль дополняет всю систему реализации нацпроектов». Если возникают какие-то пробелы, важно их оперативно устранять и дополнять проекты. «Партия является „электромагнитным полем“, которое просто всю эту модель держит», — сказал Развожаев URA.RU.
Поскольку многие губернаторы являются еще и секретарями региональных политсоветов ЕР, на них лежит двойная ответственность за реализацию нацпроектов, поделился с URA.RU глава Магаданской области Сергей Носов. «Таким образом выстраивается эффективная вертикаль — от федерального правительства до партийных первичек, которые вообще идут напрямую к людям и работают в полях. И это правильно: если мы единомышленники в делах, то и в политическом плане, в политических вопросах тоже должно быть единство — так легче работать», — признался Носов.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев также отмечает прежде всего выстроенную президентом вертикаль в реализации нацпроектов. Ведь еще в мае этого года Путин объявил, что главы регионов — председатели рабочих групп Госсовета должны стать заместителями руководителей проектных комитетов (членов правительства РФ), которые и разрабатывали нацпроекты. «Партия представлена на всех уровнях региональной и муниципальной власти, и является неотъемлемой частью реализации всех нацпроектов», — отметил Куйвашев.
Как отметил секретарь Курганского отделения ЕР, депутат Госдумы Александр Ильтяков, партия является «передовой общественной платформой», и на нее возлагаются «все надежды, все чаяния и требования как народа, так и правительства». «Партия — объединяющий фактор. И в этой вертикали она занимает ключевую позицию, — отметил Ильтяков. –
Неслучайно президент говорит об участниках СВО, которых нужно вовлекать в работу партии. Это люди, которые познали, что такое жизнь, и как ее надо ценить. Они познали, что такое смерть. Они были на поле боя, и понимают, что такое взаимовыручка, когда ты своего товарища вытягиваешь, поддерживаешь. Такая же взаимовыручка должна быть и в работе партии».
Участник СВО, депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Артур Галеев рассказал URA.RU, что после возвращения с фронта (Артур получил инвалидность) он долго думал, какую партию выбрать — «Единую Россию» или КПРФ. «Выбор пал на „Единую Россию“. Мы работаем для людей. Мы — посредники между людьми и федеральным центром. Взаимодействие с людьми нужно на 135%, как и говорит президент, потому что без обратной связи цели не достичь», — убежден Галеев.
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