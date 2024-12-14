«Единая Россия» изменила свою предвыборную программу

Партия «Единая Россия» берет обязательство индексировать пенсии, реформировать службу занятости, развивать искусственный интеллект и обеспечить развитие фондового рынка. Об этом говорится в новой редакции «Народной программы», принятой на съезде партии в Москве. Всего в программе 39 новых пунктов (было 350, стало 389).
Всего изменения коснулись 13 направлений. Среди них — «Экономика развития», «Хорошая работа — достаток в доме», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры», «Культура, истории, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Развитие туризма».
В программе впервые закрепили положение, согласно которому партия будет обеспечивать стабильное, последовательное увеличение размера пенсий. Партия в программе также обещает обновление и повышение эффективности служб занятости.
«Обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу. Обеспечить формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере государственного управления», — говорится в новых положениях раздела «Государство для человека».
В сфере образования единороссы хотят сформировать национальный рейтинг образовательных организаций, построить передовые школы во всех федеральных округах, а также создать сеть кампусов мирового уровня. Обеспечить экономическое развитие они хотят с помощью отечественного фондового рынка, развития креативных индустрий и расширения поддержки и развития малых технологических компаний.
Согласно обновленной программе, единороссы также хотят обеспечить модернизацию и переоснащение перинатальных центров, расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров для повышения доступности медицинской помощи с применением передовых технологий диагностики и лечения. Есть и положение об увеличении охвата населения обучением навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях, ДТП, травмах.
Новые положения приводят программу в соответствие с указом президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. Партийцы согласовали изменения с Минэкономразвития. Координировать 17 направлений «Народной программы» будут 18 человек — депутатов Государственной думы.
Первоначальная редакция «Народной программы» создавалась перед выборами в Госдуму в 2021 году. Документ составлялся с помощью наказов жителей: партия собрала их больше 2 миллиона. Обновленная программа ЕР может стать предвыборным документом, по которому единороссы будут работать в кампании в Госдуму-2026.
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