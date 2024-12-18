Почему угрозу терактов в России не снизит даже публичная казнь

Кирилл Кабанов — о том, чего ждать после убийства генерала Минобороны мигрантам из Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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В России ожидают нового ужесточения миграционной политики
В России ожидают нового ужесточения миграционной политики Фото:

Очередной теракт в России, совершенный выходцем из Центральной Азии, пока не подтолкнул власти к жестким решениям в сфере миграционной политики. Но без ужесточения и без расширения полномочий силовых ведомств, как сказал в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, террористические угрозы в России не снизятся, даже если исполнителя казнили бы прямо на Красной площади. Убийство генерала Игоря Кириллова вполне может стать поводом для пересмотра слишком гуманной позиции РФ.

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что ждет миграционную политику в России после убийства генерала Минобороны
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что ждет миграционную политику в России после убийства генерала Минобороны
Фото:

- Очередной теракт в России, исполнителем которого стал мигрант — уроженец Узбекистана. О чем это говорит?

- Дело в том, что уже больше трех лет мы с коллегами, руководством, в частности, Следственного комитета, ФСБ, говорим об этом. [Глава ФСБ Александр] Бортников недавно заявил, что выходцы из Закавказья, из Средней Азии в первую очередь в большинстве своем представляют либо потенциальную, либо реальную террористическую угрозу.

Они являются носителями террористической, радикальной, русофобской идеологии. Им в школах преподают ненависть к российскому народу, к России как к стране, которая якобы их колонизировала. Они настроены радикально. Но это политический момент.

Есть террористы, которые уже приезжают в Россию для исполнения терактов. Значит, для этого есть условия — бесконтрольность. У нас до сих пор нет в полном объеме системы снятия отпечатков пальцев мигрантов, биометрии, генетической экспертизы — проверки этих людей в полном объеме. Нет контроля за их мессенджерами на предмет радикализма и прочего.

- Мы гуманные и не хотим портить отношения с соседями?

- Ну, вы помните, после теракта в «Крокусе», который совершили таджики, какой шум с той стороны поднялся?

Есть и другой момент: бизнес. Мигранты — это идеология определенных наших бизнесменов-начальников.

Бизнес, привлекающий мигрантов на работу, не хочет терять сверхдоходов
Фото: Размик Закарян © URA.RU

- У них какая логика?

- Очень простая. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять?

Бесконтрольное использование СИМ повышает террористические риски, считает Кирилл Кабанов
Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди мигрантов многие работают курьерами, используют средства индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды, электромопеды) — по сути, это все является созданием условий для терактов. Мы сами упрощаем им это, предоставляя незарегистрированные, неконтролируемые нигде и никем СИМ. Более того, эти курьеры являются самозанятыми, они нигде официально не трудоустроены, и их тоже никто не контролирует. Бизнесу это выгодно, потому что эта сфера приносит огромные доходы.

- А государству главное, чтобы платили свои шесть процентов налога…

- Совершенно верно. Вот такая система.

Я долго молчал, но наболело — скажу вам: из постсоветских стран только Казахстан и Белоруссия обмениваются c Россией информацией о судимости своих граждан. Ни Таджикистан, ни Узбекистан этого не делают. То есть к нам приезжают люди, которые были осуждены за финансирование терроризма, за экстремизм в своих странах и так далее. Они живут здесь.

- Почему власти Узбекистана и Таджикистана не предоставляют эту информацию?

После теракта в «Крокусе» выдворение мигрантов из России стало привычным процессом
Фото: Илья Московец © URA.RU

- Потому что им это невыгодно. Они предпочитают избавляться от таких элементов, которые просто-напросто уезжают в Россию. В этих странах нельзя носить бороды — у нас можно, там нельзя ходить в никабах и хибжабах — у нас можно, там нельзя создавать подпольные мечети — у нас можно. Так чего же мы хотим?!

- Иначе говоря, хватит слушать бизнес, на первый план должно выходить мнение силовиков?

- Да, прислушиваться надо не к тем, кто зарабатывает миллиарды, а к гласу народа, который устал от этого и который не чувствует себя в безопасности, и к спецслужбам. Если руководство спецслужб говорит о реальных угрозах от мигрантов, от неконтролируемой миграции, до какой степени нам нужно еще довести эту угрозу, чтобы начать действовать?

Убийство Кириллова, генерала Минобороны, человека, который отвечал за важнейшее направление — это разве не повод начать принимать жесткие меры? Ну, поймали этого урода, совершившего теракт. Что дальше? Даже если бы его линчевали на Красной площади, ничего бы это не изменило.

- Почему заказчики делают ставку на уроженцев именно Средней Азии, тогда как раньше это были жители Кавказа?

- Они активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно.

Заказчикам терактов проще всего завербовать небогатых выходцев из Средней Азии, считает Кирилл Кабанов
Фото: Игорь Пантин © URA.RU

- То, что сейчас идет ужесточение миграционного законодательства, способно как-то изменить ситуацию?

- Ситуация изменится только в случае, если МВД, Росгвардии, ФСБ будут даны дополнительные полномочия, потому что сейчас реально растет угроза террористических атак.

- Какие именно полномочия?

- Досмотр — постоянный, повсеместный. В первую очередь, ориентированный на выходцев из Средней Азии и Закавказья.

Необходимо проверять все службы доставки, через которые можно произвести любой теракт, перевести любое оружие, в том числе бактериологическое, химическое оружие. Владельцы этих сервисов не думают о безопасности граждан. Для них это — деньги, сверхприбыль. Поэтому государство идет по пути ужесточения, но встречает мощнейшее противодействие.

- И все же на каком этапе мы с изменением миграционной политики?

- Ждем в ближайшее время поручения президента и будем работать дальше. Но, повторюсь, противодействие этому идет очень сильное.

- А планируется ли принять решения по родственникам мигрантов, которых просто тьма в одной Москве, отсюда и многочисленные анклавы?

- Наше государство проявляет пока излишний гуманизм в этом отношении. Многие говорят, что надо оставить их в покое — всем кушать хочется, поэтому пусть приезжают и живут.

Но они действительно создают анклавы, и оттуда риски идут серьезные. Как раз там и создаются подпольные мечети, и центры, где транслируется радикальная идеология.

- Не опоздали мы с ужесточением миграционной политики?

- Знаете, в любом случае, надо пробовать это делать, чтобы не было еще хуже.

- Сколько еще придется наводить порядок и пожинать плоды прошлых 20-30 лет?

- Я не хотел бы делать прогнозов. Время покажет. Но, честно скажу, мой прогноз не самый лучший.

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Очередной теракт в России, совершенный выходцем из Центральной Азии, пока не подтолкнул власти к жестким решениям в сфере миграционной политики. Но без ужесточения и без расширения полномочий силовых ведомств, как сказал в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, террористические угрозы в России не снизятся, даже если исполнителя казнили бы прямо на Красной площади. Убийство генерала Игоря Кириллова вполне может стать поводом для пересмотра слишком гуманной позиции РФ. - Очередной теракт в России, исполнителем которого стал мигрант — уроженец Узбекистана. О чем это говорит? - Дело в том, что уже больше трех лет мы с коллегами, руководством, в частности, Следственного комитета, ФСБ, говорим об этом. [Глава ФСБ Александр] Бортников недавно заявил, что выходцы из Закавказья, из Средней Азии в первую очередь в большинстве своем представляют либо потенциальную, либо реальную террористическую угрозу. Есть террористы, которые уже приезжают в Россию для исполнения терактов. Значит, для этого есть условия — бесконтрольность. У нас до сих пор нет в полном объеме системы снятия отпечатков пальцев мигрантов, биометрии, генетической экспертизы — проверки этих людей в полном объеме. Нет контроля за их мессенджерами на предмет радикализма и прочего. - Мы гуманные и не хотим портить отношения с соседями? - Ну, вы помните, после теракта в «Крокусе», который совершили таджики, какой шум с той стороны поднялся? Есть и другой момент: бизнес. Мигранты — это идеология определенных наших бизнесменов-начальников. - У них какая логика? - Очень простая. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять? Среди мигрантов многие работают курьерами, используют средства индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды, электромопеды) — по сути, это все является созданием условий для терактов. Мы сами упрощаем им это, предоставляя незарегистрированные, неконтролируемые нигде и никем СИМ. Более того, эти курьеры являются самозанятыми, они нигде официально не трудоустроены, и их тоже никто не контролирует. Бизнесу это выгодно, потому что эта сфера приносит огромные доходы. - А государству главное, чтобы платили свои шесть процентов налога… - Совершенно верно. Вот такая система. - Почему власти Узбекистана и Таджикистана не предоставляют эту информацию? - Потому что им это невыгодно. Они предпочитают избавляться от таких элементов, которые просто-напросто уезжают в Россию. В этих странах нельзя носить бороды — у нас можно, там нельзя ходить в никабах и хибжабах — у нас можно, там нельзя создавать подпольные мечети — у нас можно. Так чего же мы хотим?! - Иначе говоря, хватит слушать бизнес, на первый план должно выходить мнение силовиков? - Да, прислушиваться надо не к тем, кто зарабатывает миллиарды, а к гласу народа, который устал от этого и который не чувствует себя в безопасности, и к спецслужбам. Если руководство спецслужб говорит о реальных угрозах от мигрантов, от неконтролируемой миграции, до какой степени нам нужно еще довести эту угрозу, чтобы начать действовать? - Почему заказчики делают ставку на уроженцев именно Средней Азии, тогда как раньше это были жители Кавказа? - Они активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно. - То, что сейчас идет ужесточение миграционного законодательства, способно как-то изменить ситуацию? - Ситуация изменится только в случае, если МВД, Росгвардии, ФСБ будут даны дополнительные полномочия, потому что сейчас реально растет угроза террористических атак. - Какие именно полномочия? - Досмотр — постоянный, повсеместный. В первую очередь, ориентированный на выходцев из Средней Азии и Закавказья. - И все же на каком этапе мы с изменением миграционной политики? - Ждем в ближайшее время поручения президента и будем работать дальше. Но, повторюсь, противодействие этому идет очень сильное. - А планируется ли принять решения по родственникам мигрантов, которых просто тьма в одной Москве, отсюда и многочисленные анклавы? - Наше государство проявляет пока излишний гуманизм в этом отношении. Многие говорят, что надо оставить их в покое — всем кушать хочется, поэтому пусть приезжают и живут. - Не опоздали мы с ужесточением миграционной политики? - Знаете, в любом случае, надо пробовать это делать, чтобы не было еще хуже. - Сколько еще придется наводить порядок и пожинать плоды прошлых 20-30 лет? - Я не хотел бы делать прогнозов. Время покажет. Но, честно скажу, мой прогноз не самый лучший.
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