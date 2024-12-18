Почему угрозу терактов в России не снизит даже публичная казнь

Очередной теракт в России, совершенный выходцем из Центральной Азии, пока не подтолкнул власти к жестким решениям в сфере миграционной политики. Но без ужесточения и без расширения полномочий силовых ведомств, как сказал в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, террористические угрозы в России не снизятся, даже если исполнителя казнили бы прямо на Красной площади. Убийство генерала Игоря Кириллова вполне может стать поводом для пересмотра слишком гуманной позиции РФ.
- Очередной теракт в России, исполнителем которого стал мигрант — уроженец Узбекистана. О чем это говорит?
- Дело в том, что уже больше трех лет мы с коллегами, руководством, в частности, Следственного комитета, ФСБ, говорим об этом. [Глава ФСБ Александр] Бортников недавно заявил, что выходцы из Закавказья, из Средней Азии в первую очередь в большинстве своем представляют либо потенциальную, либо реальную террористическую угрозу.
Они являются носителями террористической, радикальной, русофобской идеологии. Им в школах преподают ненависть к российскому народу, к России как к стране, которая якобы их колонизировала. Они настроены радикально. Но это политический момент.
Есть террористы, которые уже приезжают в Россию для исполнения терактов. Значит, для этого есть условия — бесконтрольность. У нас до сих пор нет в полном объеме системы снятия отпечатков пальцев мигрантов, биометрии, генетической экспертизы — проверки этих людей в полном объеме. Нет контроля за их мессенджерами на предмет радикализма и прочего.
- Мы гуманные и не хотим портить отношения с соседями?
- Ну, вы помните, после теракта в «Крокусе», который совершили таджики, какой шум с той стороны поднялся?
Есть и другой момент: бизнес. Мигранты — это идеология определенных наших бизнесменов-начальников.
- У них какая логика?
- Очень простая. Они говорят: ну, хорошо, мол, — теракт, столько-то человек погибло и пострадало, в автокатастрофах в течение года гибнет больше. А бизнес, говорят эти люди, приносит миллиарды рублей доходов, налогов. Неужели их должен кто-то терять?
Среди мигрантов многие работают курьерами, используют средства индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды, электромопеды) — по сути, это все является созданием условий для терактов. Мы сами упрощаем им это, предоставляя незарегистрированные, неконтролируемые нигде и никем СИМ. Более того, эти курьеры являются самозанятыми, они нигде официально не трудоустроены, и их тоже никто не контролирует. Бизнесу это выгодно, потому что эта сфера приносит огромные доходы.
- А государству главное, чтобы платили свои шесть процентов налога…
- Совершенно верно. Вот такая система.
Я долго молчал, но наболело — скажу вам: из постсоветских стран только Казахстан и Белоруссия обмениваются c Россией информацией о судимости своих граждан. Ни Таджикистан, ни Узбекистан этого не делают. То есть к нам приезжают люди, которые были осуждены за финансирование терроризма, за экстремизм в своих странах и так далее. Они живут здесь.
- Почему власти Узбекистана и Таджикистана не предоставляют эту информацию?
- Потому что им это невыгодно. Они предпочитают избавляться от таких элементов, которые просто-напросто уезжают в Россию. В этих странах нельзя носить бороды — у нас можно, там нельзя ходить в никабах и хибжабах — у нас можно, там нельзя создавать подпольные мечети — у нас можно. Так чего же мы хотим?!
- Иначе говоря, хватит слушать бизнес, на первый план должно выходить мнение силовиков?
- Да, прислушиваться надо не к тем, кто зарабатывает миллиарды, а к гласу народа, который устал от этого и который не чувствует себя в безопасности, и к спецслужбам. Если руководство спецслужб говорит о реальных угрозах от мигрантов, от неконтролируемой миграции, до какой степени нам нужно еще довести эту угрозу, чтобы начать действовать?
Убийство Кириллова, генерала Минобороны, человека, который отвечал за важнейшее направление — это разве не повод начать принимать жесткие меры? Ну, поймали этого урода, совершившего теракт. Что дальше? Даже если бы его линчевали на Красной площади, ничего бы это не изменило.
- Почему заказчики делают ставку на уроженцев именно Средней Азии, тогда как раньше это были жители Кавказа?
- Они активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно.
- То, что сейчас идет ужесточение миграционного законодательства, способно как-то изменить ситуацию?
- Ситуация изменится только в случае, если МВД, Росгвардии, ФСБ будут даны дополнительные полномочия, потому что сейчас реально растет угроза террористических атак.
- Какие именно полномочия?
- Досмотр — постоянный, повсеместный. В первую очередь, ориентированный на выходцев из Средней Азии и Закавказья.
Необходимо проверять все службы доставки, через которые можно произвести любой теракт, перевести любое оружие, в том числе бактериологическое, химическое оружие. Владельцы этих сервисов не думают о безопасности граждан. Для них это — деньги, сверхприбыль. Поэтому государство идет по пути ужесточения, но встречает мощнейшее противодействие.
- И все же на каком этапе мы с изменением миграционной политики?
- Ждем в ближайшее время поручения президента и будем работать дальше. Но, повторюсь, противодействие этому идет очень сильное.
- А планируется ли принять решения по родственникам мигрантов, которых просто тьма в одной Москве, отсюда и многочисленные анклавы?
- Наше государство проявляет пока излишний гуманизм в этом отношении. Многие говорят, что надо оставить их в покое — всем кушать хочется, поэтому пусть приезжают и живут.
Но они действительно создают анклавы, и оттуда риски идут серьезные. Как раз там и создаются подпольные мечети, и центры, где транслируется радикальная идеология.
- Не опоздали мы с ужесточением миграционной политики?
- Знаете, в любом случае, надо пробовать это делать, чтобы не было еще хуже.
- Сколько еще придется наводить порядок и пожинать плоды прошлых 20-30 лет?
- Я не хотел бы делать прогнозов. Время покажет. Но, честно скажу, мой прогноз не самый лучший.
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