Демограф объяснил, когда Россия переломит падение рождаемости

В России долгое время снижалось количество женщин детородного возраста. Однако к концу 2030-х годов этот тренд удастся на время переломить. В стране вырастет количество молодых девушек в возрасте 20-30 лет. Об этом URA.RU рассказал председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития, автор демографической доктрины России Юрий Крупнов. По его словам, именно к этому времени число женщин детородного возраста вырастет на четверть — до девяти млн человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в стране на 30% сократилось число женщин детородного возраста. «Девочки нужны, девушки», — сказал Владимир Путин на прямой линии.
«Количество женщин в возрасте 20-30 лет вырастет примерно на четверть к концу 2030 годов и составит не более девяти миллионов человек», — рассказал Юрий Крупнов. По его словам, в «нулевые» рождаемость была на подъеме, достигнув своего пика в 2013-2015 годах. Поэтому к 2030-м годам число молодых женщин, вступающих в детородный возраст, начнет постепенно возрастать — рожать детей будут те, кто появился именно в то время.
Но условное количество детей на одну женщину от этого никак не вырастет, констатирует эксперт. Новые молодые женщины не станут рожать больше, а, скорее, даже меньше, если не предпринимать кардинальных мер, уверен собеседник URA.RU: он полагает, что ситуацию с рождаемостью в России можно переломить, если половина всех семей будет иметь трех или четырех детей. Для этого многодетная семья должна стать общепризнанной моделью поведения. Государству стоит обеспечить таким семьям полную поддержку, нормальное жилье, но главное — дать им заработать, уверен эксперт. А для этого, продолжает он, требуется форсированное развитие промышленности.
«В 2016 году в России был очередной обвал рождаемости, а, значит, после подъема в конце 2030-х годов к середине столетия нас снова ждет еще более суровая очередная демографическая яма, — говорит собеседник URA.RU. — Проблема в том, что синусоида рождаемости у нас затухающая: каждый раз яма все глубже, а подъем все меньше. И, к сожалению, я не вижу, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону».
Накануне президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России. Он призвал губернаторов больше времени уделять вопросам демографии, а также рассказал о том, как в стране борются с падением рождаемости: нуждающимся выплачивается единое пособие на детей, продлены программы материнского капитала и семейной ипотеки.
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