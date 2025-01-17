Россия и Иран разыграли ближневосточную карту к приходу Трампа

Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан разыграли 17 января ближневосточную карту. Всего за три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Эксперты объяснили URA.RU, что подписание этого документа усиливает Россию на Ближнем Востоке и становится поддержкой для Ирана в его отношениях с Западом. Подробности из Кремля — в репортаже собкора URA.RU.
Визит Пезешкиана в Россию начался с возложения венка к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Из Александровского сада иранский лидер отправился в Дом правительства на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным — она стала заключительным этапом перед подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом чуть позже поставили президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан.
Лидеры сначала общались в так называемом «узком» составе. С российской стороны участвовали также глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Виталий Савельев, помощник президента Юрий Ушаков, посол РФ в Иране Алексей Дедов и министр энергетики Сергей Цивилев. Расширенный же состав совместили с рабочим завтраком. Спустя три часа с начала встречи, лидеры появились в Малахитовом зале Большого кремлевского дворца.
Путин и Пезешкиан подписали договор в присутствии своих делегаций и огромного числа журналистов. Кстати, на двусторонних переговорах столько представителей СМИ никогда не бывает, и это тоже показывает, какое значение и Россия, и Иран придают сегодняшней встрече. Оба лидера остались довольны, что она состоялась и что договор подписан. «Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений, — заявил Путин. –
В нем поставлены амбициозные задачи. Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона».
Путин отметил, что на переговорах подробно рассматривались вопросы экономического сотрудничества. Он заверил, что Россия построит два новых блока АЭС Бушер. Продолжится развитие коридора «Север — Юг» и строительство участка железнодорожной ветки Решт — Астара. Россия и Иран намерены наращивать туристические потоки.
Говоря о событиях в Сирии, Путин заявил, что Россия не оставит сирийский народ. «Готовы продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления. Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога», — подчеркнул президент РФ.
Не осталась в стороне и тема ближневосточного урегулирования, в том числе достигнутого мирного соглашения по Газе. «Надеемся, это будет содействовать облегчению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в секторе, — отметил Путин. – Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и в безопасности с Израилем».
Президент Пезешкиан заявил, что «договор составлен в интересах двух стран». По его словам, Россия и Иран будут развивать сотрудничество как в двустороннем формате, так и по региональным вопросам, и по международным делам. «Мы подчеркиваем важность воздержания от подобных ударов, — сказал лидер Ирана, имея в виду атаку Израиля на Ливан и Сирию, и продолжил: — Надеемся, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано».
Вопросы безопасности в Договоре вынесены в самое начало. В частности, РФ и Иран договорились о том, что в случае агрессии в отношении одной из сторон, другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и должна помогать урегулировать «разногласия на основе Устава ООН». Стороны обязуются не использовать свои территории для «поддержки сепаратистских движений», действующих против партнера, и не допускают «враждебных действий в отношении друг друга». Взаимодействие будет осуществляться по линии служб разведки двух стран.
Что касается развития военного сотрудничества, предполагаются совместные военные учения, участие в морских операциях по спасению и по борьбе с пиратством. «Стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера», — сказано в документе. Военно-техническое сотрудничество Россия и Иран рассматривают «как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности».
Путин и Пезешкиан до этого встречались дважды: в Ашхабаде и в Казани на саммите БРИКС. Договор Россия и Иран планировали подписать еще летом 2024 года. Эксперты расходятся во мнении, почему это сделано только сейчас. Политолог Фархад Ибрагимов считает, что отсрочка связана лишь с гибелью в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и последовавшей сменой власти в Иране. Новому руководству нужно было «сверить нюансы». «Но это не значит, что Пезешкиан не хотел подписывать этот документ», — убежден Ибрагимов.
Однако директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов считает, что Пезешкиан тянул с подписанием, так как все это время вел переговоры с Вашингтоном, пытаясь вернуться к ядерной сделке и в целом наладить отношения с Западом. России же, по мнению политолога, Иран выставлял условия, не соответствующие интересам Москвы.
«Иранцы провозглашают, что нужно использовать ресурсы всех центров силы в национальных интересах, а не ориентироваться только на Россию и Китай, с которым у них тоже есть договор, так как такая зависимость опасна. Ирану нужно было создать противовес, поэтому при посредничестве Омана и Швейцарии он вступил в закрытый диалог с администрацией [уходящего президента США] Джо Байдена», — считает Тарасов.
Но ситуация изменилась: в Белый дом 20 января возвращается Дональд Трамп, который уже успел, по мнению политолога, одержать первую победу на Ближнем Востоке — это подписание Израилем и Хамас мирного соглашения по Газе. Но с администрацией Трампа Ирану будет сложнее. «Договор Израиля и Хамас ухудшил позиции Ирана в диалоге с Западом. Поэтому Пезешкиану нужен договор с Россией — как волнорез, устойчивый тыл в диалоге с Западом, — убежден эксперт, —
России же этот договор нужен для укрепления наших позиций на Ближнем Востоке. То, что Россия и Иран подписали договор за три дня до инаугурации Трампа, — это лишь первая игра. Дальше будут и другие: Россия – США, Иран – США».
Другой момент, объясняют эксперты, — это смена власти в Сирии. После этого Иран не мог отказаться от договора с Россией: если позиции Москвы там лишь ослабли, Тегеран проиграл, так как потерял влияние на зону своих исторических и политических интересов и утратил возможность для укрепления своих прокси-сил в Ливане, считает политолог Тарасов.
Руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов говорит прямым текстом: позиции Ирана в Сирии «рухнули». «Иран откатил назад лет на 15-20: все последние завоевания, геополитическое влияние последних десятилетий, ось сопротивления — Сирия, Ливан, Сектор Газа, Йемен — рушится.
Позиция Ирана крайне ослаблена, а Израиль и США при Трампе будут пытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Поэтому Иран заинтересован в максимальном сближении с Россией и Китаем, чтобы иметь хоть какой-то противовес в регионе западному давлению», — считает политолог.
Ситуация в ближневосточном регионе остается нестабильной и быстро меняется, объяснил URA.RU доцент кафедры политологии факультета экономики и политологии Университета Шахида Бехешти (Тегеран), эксперт Валдайского клуба Aлиреза Нури. Поэтому укрепление сотрудничества важно и для России, и для Ирана. «Это может помочь создать России новые возможности для расширения ее интересов в регионе. Одним из них является план Тегерана по транспортировке российского газа на Ближний Восток и индийский субконтинент через Иран, а это — новые рынки для России, — отметил Нури. — Иран и Россия могут сохранить опыт сотрудничества в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка, — ред.), поскольку обстановка нестабильности и отсутствия безопасности на Ближнем Востоке будет сохраняться».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.