Мишустин избежал краха экономики и доллара по 200 рублей

Михаил Мишустин за пять лет председательства в правительстве избежал краха экономики и доллара по 200 рублей. С 2020 года его кабинет работает в условиях тяжелых вызовов — сначала пандемия COVID-19, затем спецоперация на Украине и санкций США и ЕС. Чтобы эффективно на них отвечать, премьер внедрил в работу своей команды инструменты проектного управления, которые обычно использует бизнес, отметили эксперты URA.RU.
Ушли от политики
На посту председателя правительства Михаил Мишустин впервые утвержден 16 января 2020 года. Он сменил Дмитрия Медведева. Выступая тогдаперед депутатами Госдумы, новый премьер назвал ключевой задачей ускорение экономического роста. Однако этим оптимистичным планам не суждено было сбыться — с такими серьезными вызовами, которые пришлось преодолевать кабинету Мишустина, в предыдущие два десятилетия не сталкивалась ни одна правительственная команда.
«Практически сразу после вступления Мишустина в должность началась пандемия коронавируса, а через два года — специальная военная операция, и экономика столкнулась с беспрецедентными санкциями. И в том, и в другом случае правительству приходилось быстро отвечать на эти вызовы: сначала — принятием необходимых решений в ручном режиме, а в более длительном отрезке — перестраиванием работы и внедрением новых подходов и инструментов», — говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
Для эффективного противодействия сначала коронавирусу, а затем санкциям правительство сосредоточилось на стабилизации экономики и социальной сферы, из его работы была почти исключена политическая составляющая, обращает внимание научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Раньше правительство было политическим институтом, хотя и не противопоставляло себя президенту. Сейчас упор делается на решение экономических вопросов. По этому основанию определялся состав исполнительного органа власти, вступившего в полномочия в 2020 году, и его задачи», — отметил политолог.
Сохранить экономическую стабильность в нынешних реалиях намного сложнее, чем развивать хозяйственный комплекс в спокойные времена, подчеркивает Журавлев. «Сколько раз утверждали различные эксперты и политики, что доллар будет по 200 рублей. Этого пока не случилось, и во многом это заслуга действующего правительства, которое состоит из узких специалистов в конкретных сферах деятельности», — резюмировал собеседник URA.RU.
В работе правительства стало больше прагматизма, меньше «выстраивания воздушных замков» и пиара, на который в новых условиях нет времени, говорит Максим Чирков. «Это может быть стилем работы тех людей, которые сейчас в правительстве, или влиянием сложившихся реалий, но ярко видна тенденция — больше дел и меньше показухи. Правительство сейчас под пристальным вниманием и граждан, и других органов власти, и нужно в авральном режиме решать проблемы. Когда началась пандемия и сразу после введения санкций решения принимались в считанные дни, что и помогло российской экономике избежать серьезных последствий, вопреки прогнозам», — комментирует эксперт.
Избежали инфляции в 70%
В период коронавируса одними из ключевых мер были принятые правительством решения по поддержке жилищного кредитования и строительного сектора, которые реализовывали Минстрой и ДОМ.РФ, отмечает руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. «Эти меры, хотя и привели впоследствии к росту цен на недвижимость, в целом имели существенный позитивный эффект. Благодаря им сохранилась строительная отрасль, которая тогда столкнулась с огромными проблемами. Компании выжили и продолжают строить жилье, коммерческие, социальные объекты, предприятия, а ипотека стала доступным способом улучшения жилищных условий, лишь недавно ситуация осложнилась из-за высокой ключевой ставки. Мера по поддержке жилищного строительства была не только экономической, но и социальной, она влияла на качество жизни людей», — говорит собеседник URA.RU. Также правительство принимало меры по поддержке занятости, что также позволило стабилизировать экономику.
В 2022 году санкциями страны Запада хотели загнать Россию в финансовое положение Турции, где инфляция достигает 50-70% в год. Это заставило команду Мишустина управлять экономикой по-новому, что помогло избежать худших сценариев и не скатиться до дополнительной эмиссии денег, подчеркивает директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. По его словам, в нулевые годы рост ВВП в 7-8% было проще обеспечить за счет благоприятной внешнеполитической обстановки и более низкой экономической базы.
«Сейчас даже самые амбициозные планы и инфраструктурные проекты государства дают 2-3% в год, потому что есть мировые экономические циклы, и мы попали в холодную фазу, когда сложно добиться более интенсивного увеличения ВВП. Поэтому правительство Мишустина стремится в первую очередь обеспечить стабильность роста в долгосрочной перспективе и финансовую предсказуемость», — говорит Ордов.
Достигают целей премьер Мишустин и его команда за счет взвешенной бюджетной политики и новых технологий, которые были не так распространены в предыдущие десятилетия. «Ускоренная цифровизация секторов производства и государственного аппарата в 2020-х позволила минимизировать бюрократию и упростить бизнес-процессы, уточнил эксперт. Упор делается не на сырьевую экономику, а на развитие высокотехнологичных отраслей.
«Введение льготной IT-ипотеки, создание свободных экономических зон — все это обычному человеку может показаться незначительным, но комплекс таких решений позволил сформировать мощные хабы цифровых компаний в России и сильно увеличивать производительность», — пояснил Ордов.
В 2022 году меры поддержки охватили практически все отрасли, подчеркнул Чирков. В результате провала удалось избежать даже в тех сферах, где ожидались самые тяжелые последствия. «Например, в авиационной отрасли, где санкции, казалось, означали невозможность обновления авиапарка и его обслуживания, коллапса не произошло. Продолжилась перерегистрация бортов, создание системы обслуживания для обеспечения безопасности полетов. Конечно, в высокотехнологичных отраслях есть сложности, работа еще продолжается, и создание индустрии гражданского авиастроения — это вопрос еще нескольких лет, а может быть, и десятилетия, но процесс идет», — полагает эксперт.
Времени на раскачку нет
Важное значение имело реформирование контрольно-надзорной деятельности, которую проводило правительство Мишустина, и отмена устаревших правил и подзаконных актов, говорит Цыганов. «Регуляторную гильотину запустило еще правительство Медведева, однако более широко она была применена при Мишустине. У правительства есть понимание, что любые нормативные акты живут определенное время, и когда меняется ситуация в стране, они тоже должны пересматриваться и при необходимости отменяться», — комментирует руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве.
Кабинет Мишустина активно применяет инструменты, которые давно используются в бизнесе и сейчас внедряются в госуправление, отметил Цыганов. Различные задачи правительство решает в режиме проектного офиса. Один из ярких примеров — регулярное проведение стратегических сессий, в которых участвуют не только члены правительства, но и депутаты, представители государственных и частных компаний, бизнес-объединений, науки, общественных организаций.
«Такой подход показывает возможности и решения, которые на определенном уровне могут быть не видны. Чиновник привыкает к своему месту и взгляду на вещи, появляется информационный пузырь. Чтобы этого не происходило, нужен открытый диалог с экспертным сообществом», — сказал Цыганов.
Правительство стремится быть ближе к бизнесу и гражданам — это очередной шаг к преодолению бюрократических барьеров, сформированных ранее, добавляет Максим Чирков. «Мишустин старается сделать систему управления более современной. Для этого и нужен формат мозгового штурма, который импонирует бизнесу. Особенно его молодому поколению, изучавшему в вузах те подходы, которые сейчас применяет правительство. Активное участие экспертов необходимо правительству еще и для эффективной реализации национальных проектов, количество которых выросло до 20», — говорит эксперт.
Одно из нововведений Мишустина — оперативные совещания с вице-премьерами по понедельникам. Это почерк премьера как руководителя, показатель дисциплины, а также сигнал, что времени на раскачку нет, и надо решать вопросы без промедлений, считает Чирков.
Перестроить работу правительства под новые экономические вызовы Мишустину помог опыт руководства Федеральной налоговой службой, добавил собеседник URA.RU. «Он уже проводил реформирование налоговой системы, внедрял электронные системы контроля, управления, выявления злоупотреблений. Многое из этой практики Мишустин перенес в правительство, масштабируя свой опыт», — говорит эксперт.
В 2024 году после переназначения на пост премьер-министра Мишустин перенастроил работу своих заместителей, ориентируясь на потребности экономики.
Вместо Андрея Белоусова, перешедшего на пост министра обороны, первым вице-премьером стал Денис Мантуров. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев, возглавлявшие Минсельхоз и Минтранс, сменили министерские портфели на вице-премьерские. Также были перераспределены отрасли, которые курирует каждый заместитель.
Эксперты считают, что Мишустин усилил те отрасли, которые раньше не могли стать драйверами экономики, но в новых реалиях дают существенный рост. Вице-премьеры, которые отвечают за эти сферы, получили больше полномочий и аппаратного веса.
«Решение назначить первым вице-премьером куратора промышленного блока говорит о том, что она сейчас крайне важна в условиях санкций и импортозамещения. А финансовые вопросы регулирует ЦБ, с которым у правительства сейчас больше доверия. То, что у Мишустина первый вице-премьер по промышленности, говорит в том числе о слаженной работе кабинета министров и финансового регулятора», — говорит Цыганов.
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