Новак: Россия и Абхазия пересмотрят инвестсоглашение

Россия и Абхазия планируют пересмотреть свое инвестиционное соглашение для обеспечения баланса интересов всех сторон. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после переговоров с абхазским политиком Бадрой Гунба. Пересмотр соглашения касается интересов населения и бизнеса Абхазии.
«Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон», — отметил Александр Новак. Его слова передает ТАСС.
Со своей стороны, Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия продолжит создавать условия для привлечения инвестиций из России и уже привлекла значительные средства в экономику страны. Также Гунба выразил надежду на сохранение баланса интересов между инвесторами и гражданами Абхазии.
В ноябре 2024 года в Абхазии наблюдались массовые протесты, которые произошли после того, как была утверждена ратификация соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Россия также возобновит поставки электроэнергии в страну, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, будет возобновлено и прямое авиасообщение, отмечает 360.RU.
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