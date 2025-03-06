В РФ появится новое пособие о «Русской весне» и ее связи с СВО

К концу 2025 года в России появится новое учебное пособие о «Русской весне» и ее связи с СВО. Как рассказал в интервью URA.RU координатор федерального проекта «Единой России» «Мир возможностей» Роман Романов, партия усилит свою роль в работе по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, в том числе среди молодежи. По его словам, участие в акциях партпроекта формирует примеры для подражания, когда активные участники способны вести за собой много людей.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
Школьники борются за «Артек»
— Партпроект «Мир возможностей» стартовал в марте 2022 года. Роман Геннадьевич, какие результаты работы вы можете выделить?
— За это время мы вовлекли в нашу активность более миллиона человек, более 18 тысяч школ, свыше девяти тысяч детсадов. 800 старшеклассников-победителей акций награждены путевками в «Артек», другие получили различные призы и подарки, поездки, например, в Севастополь. За три года проведено 17 акций, в 2025 году их будет восемь, большая часть уже запущена.
Главная цель партийного проекта — создание примеров для подражания, это нужно для сохранения и укрепления традиционных ценностей. Например, 27 февраля мы запустили акцию «Русский Крым и Севастополь», которая направлена на то, чтобы старшеклассники познакомились с новейшей историей России, глубже изучили события «Русской весны» и их связь со специальной военной операцией.
Это битва за умы, мы доносим правду и пробуждаем сердца. Ребята, участвующие в этой акции, становятся примерами для подражания. Эта акция проводится уже третий раз.
— «Единая Россия» 30 января запустила еще одну акцию — «Наследие Победы: сила в единстве!». Какие конкурсы пройдут в рамках этой акции, как принять в них участие и чем отметят победителей?
— Одна из главных повесток 2025 года — 80-летие Победы. В рамках акции «Наследие Победы: сила в единстве!» проводятся несколько конкурсов. Для старшеклассников — «Время быть лидером», он организован по нашей стандартной модели: ученик проводит исследование о личностях и регионах, внесших вклад в Победу, представляет результаты в виде урока для школьников. Такой формат «дети — дети» очень прост, но весьма эффективен. Каждый такой лидер проводит несколько уроков, вовлекает в свою деятельность десятки и сотни участников. Это обязательные элементы, но есть и дополнительные: он может привлекать к участию родителей и педагогов. Главный приз — поездка в «Артек». В этом году акция также проводится в Белоруссии.
Есть конкурс и для слушателей. Мы предложили ученикам средних классов делать публикации о прошедшем уроке, о своих впечатлениях в социальных сетях. Нас интересует реальная обратная связь. Для этих ребят тоже предусмотрены призы от партии.
Третий конкурс предназначен для образовательных организаций. Мы предложили проводить турниры по настольным играм на темы, связанные с Великой Победой.
Детям интересна СВО
— Формирование гармонично развитой личности с традиционными ценностями — важная задача государства. Как партпроект участвует в этом?
— Каждая наша акция направлена на вовлечение максимально широкого круга лиц в социальную повестку вокруг сохранения, укрепления и защиты традиционных ценностей. Важным инструментом здесь выступает воспитание, которое идет через примеры для подражания. Так, в проведение уроков-диспутов мы вовлекаем участников СВО.
«Единая Россия» также занимается производством образовательного контента. К акции «Русский Крым и Севастополь» мы подготовили документальный фильм для школьников, к концу 2025 года планируем создать учебное пособие о «Русской весне» и ее связи со спецоперацией. Все методические материалы мы разрабатываем вместе с издательством учебной и педагогической литературы «Просвещение», с профессиональными методистами. Все выверено и согласовано с органами образования.
Например, для акции «Здорово быть здоровым» пособие создавалось под редакцией академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Онищенко. Мы планируем развивать и расширять эту работу.
— У партпроекта есть акции «История России в Великих Святых», «История семьи — история страны», в рамках которых проходят интерактивные мероприятия. Позволяют ли эти акции активнее, глубже вовлекать детей в изучение истории страны, традиций? Есть ли примеры, когда в школе ребенок не проявлял к этому интереса, а во время акции увлекся?
— В основном мы видим тех, кто заинтересован, это добровольная история. Но что мы заметили — вовлеченность очень высокая, когда ребенок приобщается к акции, он загорается, ему это становится интересно. Самое трудное — набраться смелости, прийти и начать проводить уроки. Потом эти дети приобретают лидерские качества, видят обратную связь и энергию других увлеченных ребят.
Показательный момент произошел в прошлом году с одним из победителей акции в «Артеке». Я спросил его, как он туда попал, а он ответил, что участвовал в акции «Традиции здорового питания» в качестве слушателя, ученика среднего класса, к которому приходил лидер и рассказывал о здоровом питании. Ему это понравилось, и он решил поучаствовать, победил и приехал в «Артек». Сегодня таких детей, которые добровольно вовлекаются, очень много, и мы не ограничиваемся школьниками. У нас есть конкурсы для дошкольников и для взрослых, мы планируем и дальше расширять целевые группы и тематику наших конкурсов. Например, в конце марта стартует акция по направлению профориентации.
Партия развивает новую цифровую платформу
— Мы живем в век технологий. Порой кажется, что некоторые дети рождаются с телефоном или планшетом в руках. Как партпроект использует цифровые технологии в своей работе?
— У нас есть специальный инструмент — цифровая платформа поддержки социальной активности «Мир возможностей». Чтобы принять участие в любом нашем конкурсе, будь то ребенок или взрослый, необходимо иметь аккаунт на этой платформе. Мы видим, кто участвует, откуда этот человек, его отчеты. Конкурсные комиссии работают в каждом субъекте страны, видят все образовательные организации. В каждом учреждении обязательно есть педагог-куратор, который тоже регистрируется.
Этот цифровой инструмент — очень важный элемент нашей работы. В нем реализована обратная связь, например, мы можем загружать участникам дипломы или благодарности. Сейчас на этой платформе уже более 300 тысяч верифицированных аккаунтов.
Мы планируем к концу года сделать ее публичной, по сути, создав новую социальную сеть в стране. Одним из направлений развития платформы станет доступ участников к верифицированным источникам знаний и национальным цифровым архивам.
— В рамках партпроекта идет активное взаимодействие со школами, проводятся уроки финансовой грамотности, некоторые депутаты ведут «Разговоры о важном». Есть активности и с дошколятами. Чем отличается работа «Единой России» в детсадах от школ?
— Механизм работы в целом одинаковый, отличается лишь содержание. Например, в марте мы планируем запустить новую акцию «Здорово быть здоровым». Она предполагает, что старшеклассник приходит к среднекласснику с уроком «Я — то, что я ем», посвященным здоровому питанию. Помимо этого, мы предлагаем ему посетить садик и провести игру «Секрет правильного питания». Методический материал уже подготовлен. Затем старшеклассник отчитывается о проделанной работе: какие уроки и игры он провел, где, когда, сколько человек в них участвовало.
Поскольку детские сады — это не только дети, но и семьи, мы стараемся вовлекать в участие и их. Так, победители акции «История семьи — история страны» получают наборы игр для всей семьи. Мы мотивируем и педагогов. Многие рады получать даже дипломы и благодарности, поэтому вовлеченность в эти акции очень высока.
Мордовия — самый успешный пример для подражания
— В каких регионах самое большое количество победителей акций проекта «Мир возможностей» и почему, как вы считаете?
— Везде играет роль личностный фактор. Например, Республика Мордовия у нас бессменный лидер, там поддержку оказывает глава региона и секретарь регионального отделения партии Артем Здунов. Он лично поддерживает наши инициативы. Там все школы Республики участвуют в наших акциях. Ростовская область, Пермский, Красноярский края — тоже активны. В нашей работе, как и везде, есть молодцы, нерадивые и те, кому есть куда расти. Но я рад, что сегодня 73 субъекта реализуют наш партийный проект, порядка 15-17 регионами можно гордиться, они демонстрируют очень высокую вовлеченность. Однако нет предела совершенству.
Мы предоставляем информацию и возможности, а дальше регионы организуют работу по своему усмотрению. Каждый региональный координатор самостоятельно выстраивает механизм реализации. У нас есть целевые показатели: в 2025 году рекомендуем вовлечь в эти акции не менее 40% школ и детских садов в каждом субъекте. Что для этого нужно сделать? Хотя бы донести информацию, ведь когда доносишь информацию, семьи и дети уже сами принимают решение. Мы даем возможности, а уж как ими воспользуются — дело добровольное.
— Какие направления работы планируется развивать в партпроекте в будущем?
— Сейчас мы приступили к очень важной задаче — гармонизации законодательства в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей. Мы планируем провести ряд мероприятий для изучения ситуации в этой сфере, провести мониторинг реализации государственной политики по этому направлению.
Готовится к подписанию соглашение с Российской академией образования. Предметом деятельности в том числе станет содействие формированию единого российского электронного пространства знаний, безопасной информационной среды. Речь идет о глобальной государственной задаче, которая также затрагивает направление, связанное с искусственным интеллектом. ИИ опирается на тексты, и они должны быть верифицированы, не из «Википедии», а, например, из цифровых фондов Ленинской библиотеки или других научных библиотек. На этом должно складываться национальное цифровое пространство.
Сейчас много дискуссий вокруг деструктивного контента. Но, прежде чем включать эти определения в законодательство, надо сначала их сформулировать, разработать термины и определения. В законодательстве, как известно, нет предела совершенству. Наша задача — мониторинг. В апреле на площадке партии пройдет форум «Битва за умы», в рамках которого состоится круглый стол по теме совершенствования нормативно-правовой базы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Будут приглашены эксперты, ученые и другие участники процесса, чтобы обсудить, что мы можем сделать для решения этой важной государственной задачи. Разумеется, мы будем продолжать разрабатывать и расширять наши акции, создавать контент, поощрять активных участников.
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