Родители участвуют в дизайне образовательного пространства школ

В России учитывают пожелания родителей и детей при обновлении и строительстве образовательных учреждений. Это создает комфортную и приятную для обучения среду. Координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова рассказала, как партийная программа помогает улучшать школы и садики.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
Питание перезагрузят
— Важной частью партийного проекта «Новая школа» всегда был контроль за качественным питанием учеников в столовых. Как сейчас выстроена система? Что в ней нужно перестраивать и почему?
— Задачу обеспечить учеников с 1 по 4 класс горячим питанием поставил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе 2020 года. В ходе работы над бюджетом парламентарии «Единой России» сделали все, чтобы это направление не только было профинансировано в полном объеме, но и ежегодно индексировалось, чтобы не допускать его ухудшения. Финансирование из федерального бюджета ежегодно увеличивается: с 58,7 млрд рублей в 2021 году до 72 млрд в 2024-м. Здоровье детей — превыше всего. Сейчас бесплатное горячее питание получают 100% учеников начальных классов российских школ.
К нам часто обращаются родители и закрепленные депутаты, как правильно контролировать выполнение программы горячего питания, поэтому команда нашего партпроекта разработала и направила во все регионы и муниципалитеты Памятку по горячему питанию. Мы вместе с родителями участвуем в проверках горячего питания в школах. Вместе с родителями, педагогами, детьми обсуждаем дизайн обновляемых школ, учитываем их пожелания.
— Какими дети и родители хотят видеть современные школы и помещения в них? Например, те же столовые или спортзалы, библиотеки, учебные классы и аудитории. К их пожеланиям прислушиваются?
— Родители и дети хотят видеть современную, безопасную, хорошо оборудованную школу с оснащенными кабинетами для занятий ИТ, робототехникой и инженерией, лаборатории для экспериментов и исследований, комфортные зоны с интересным дизайном для общения и групповой работы вне уроков и просторные столовые с разнообразным и сбалансированным меню. Ребята хотят зоны для общения, где они могли бы собираться.
Мы учитываем мнения и пожелания школьников и их родителей при реализации программ капитального ремонта и строительства. В ходе выездов координаторов партпроекта, закрепленных депутатов и штабов по контролю проводятся встречи с родительской общественностью по обсуждению дизайнерских и архитектурных решений для образовательных организаций, поставки нового оборудования, благоустройства, озеленения территории и др.
Родителям и другим близким родственникам обучающихся выдаются подготовленные партпроектом «Новая школа» Памятки по контролю за проведением строительных и ремонтных работ.
— Вы сказали, что учитываете пожелания родителей и детей. Как вы получаете обратную связь от них о качестве и доступности образования, о существующих проблемах и сложностях?
— Источник поступления вопроса не важен. Это и соцсети, и личные приемы, и региональные недели. Много обращений приходит именно через соцсети. Людям так проще, быстрее. Отдельная по важности категория — это обращения участников СВО и их семей. Есть жалобы, что детей не берут в первый класс. Все просьбы стараемся моментально отрабатывать, чтобы у людей вопросы решались быстро. Много обращений по акции «Собери ребенка в школу», мы их все отрабатываем.
— Акцию «Собери ребенка в школу» вы проводите более 10 лет. Она стала фактически народной и помогает подготовить к школе детей участников СВО, из многодетных и малообеспеченных семей. Она будет продолжаться, формат не изменится?
— Каждый август для нашей партии — «Собери ребенка в школу». Эта добрая акция началась в 2014 году. Наш партийный проект «Новая школа» проводит ее совместно с сенаторами, депутатами, «Молодой Гвардией Единой России», педагогическим и родительским сообществом.
Акция призвана помочь в подготовке к школе детям из семей участников СВО, семей из наших исторических регионов, многодетных, малообеспеченных, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
В 2024 году в рамках акции «Собери ребенка в школу» помощь в подготовке к новому учебному году получили 287 тысяч детей по всей стране, в том числе 63,9 тысячи — в новых субъектах.
Многие семьи сами обращаются за помощью через общественные приемные или социальные сети. Такие заявки не остаются без внимания. Мы стараемся подходить индивидуально к каждому ребенку: девочке-первоклашке явно понравится розовый рюкзак с брелоком-мягкой игрушкой, а подростку уже нужен другой рюкзак, повзрослее. Точно так же стараемся подходить и к наполнению рюкзаков.
Нам важно, чтобы родители не волновались и не переживали, что к началу учебного года ничего не куплено. Мы хотим, чтобы 1 сентября было для школьников и их родителей праздником, поэтому в преддверии этого дня в регионах для будущих первоклашек проводятся праздничные мероприятия, на которых передают школьные принадлежности.
Садики избавились от очередей
— Проект «Новая школа» сейчас можно назвать полноценной программой развития школьного образования. С чего он начинался и как трансформировался за годы, какие актуальные направления и подпрограммы в него интегрированы?
— Проект начинался в 2012-2013 годах с модернизации дошкольного образования, и назывался «Детские сады — детям». За три года с момента его запуска была решена острая проблема нехватки мест в садиках. Тогда власти начали уделять большое внимание сфере образования. Было построено более пяти тысяч современных комфортных зданий, благодаря чему удалось принять на обучение около 1,5 млн детей. На эти цели «Единая Россия» в Госдуме отстояла более 130 млрд рублей. Более того, мы сделали детский сад ступенью общего образования. Такие учреждения теперь не только присматривают и ухаживают за детьми, но и обучают их.
Мы также приняли 273-й федеральный закон, который дает матерям право записать ребенка в детский сад в возрасте двух месяцев. Понятно, что многие эксперты в области детства рекомендуют, чтобы он был дома с мамой до трех лет, но ситуации бывают разные. Иногда женщина хочет работать и вносить вклад в семейный бюджет. Теперь такая возможность есть.
В 2017 году «Детские сады — детям», «Модернизация образования» и другие программы объединили в проект «Новая школа». Это позволило партии заниматься всеми уровнями системы образования и решать вопросы комплексно, в том числе — разрабатывать законопроекты и контролировать, рационально ли расходуются средства. С тех пор «Новая школа» курирует не только капитальный ремонт и строительство, но и развивает образовательное пространство в целом.
Важной частью этой работы стало написание единых учебников по истории, обществознанию и другим предметам, чтобы у детей, переехавших в другой регион, не было рассинхрона в процессе обучения, а адаптация на новом месте происходила быстро.
«Единая Россия» контролирует и закупку школьных автобусов, чтобы дети могли вовремя добраться до школы и вернуться обратно, успеть сделать уроки и выспаться.
— К вопросу о школьных автобусах. Проект пристально следит за обновлением транспортного парка, чтобы дети из отдаленных сел и деревень быстро и безопасно добирались до школ. Насколько обновился автопарк в 2024 году? Что еще делается для увеличения транспортной доступности школ?
— Мы продолжаем обновлять парк школьных автобусов. За семь лет в регионы поступило более 20 тысяч машин. «Единая Россия» предложила президенту Владимиру Путину выделить дополнительные средства на эти цели. Кроме того, в феврале 2023 года Госдумой принят закон «Единой России» о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам. Так мы снизили нагрузку со школьных бюджетов и усилили безопасность поездок.
Капремонтам прописали контроль
— На каких задачах вы сосредоточились в прошлом году? Какие итоги вы считаете наиболее важными? Приведите примеры сложностей, с которыми пришлось столкнуться и как их удалось преодолеть?
— Центральное место традиционно заняли программы капремонта и строительства образовательных организаций. Отличительная особенность данных программ — высокая степень выполнения, которая достигается в том числе благодаря партийному контролю.
Сотрудничество «Единой России» и Минпросвещения со Счетной палатой помогло в два раза эффективнее использовать выделенные средства. В 2024 году в стране построили 293 школы. Туда пойдут учиться более 200 тысяч детей. Всего же с 2019 года в стране появилось 1634 школы более чем на 1 млн учебных мест. Это больше запланированного показателя в 1300 зданий. За шесть лет детских садов в России стало больше на 1688 штук. Этого хватит еще на 246 тысяч детей. В том числе 12 зданий построены в 2024-м году. Благодаря энергичной работе очереди в дошкольные учреждения практически исчезли.
Чтобы программы капремонта и строительства завершались в срок, за каждым объектом мы закрепили депутатов всех уровней и сенаторов нашей партии. Они отслеживают этапы строительства и выезжают на место проведения работ, выявляют нарушения и определяют сроки их устранения. Регулярные выезды парламентариев на объекты помогают главам регионов реагировать на проблемы и бороться с недобросовестными подрядчиками.
За ходом капремонтов и стройками пристально следит руководство партии. Регулярно секретарь Генсовета Владимир Якушев проводит заседания федерального по стройкам и капремонтам учреждений образования. Предыдущий был 13 февраля. На нем региональным властям рекомендовали заключить контракты со строительными компаниями до 20 марта. Практика назначения контрольных дат и выездных проверок помогает соблюдать сроки сдачи объектов.
Конечно, в процессе ремонтов и строительства не обходится без сложностей. Во время возведения здания могут потребоваться дополнительные работы, появиться скрытые дефекты, не учтенные при составлении сметы, могут возникать перебои с поставками, а стройматериалы в условиях санкций — дорожать. Ощущается иногда и дефицит кадров, и недостаточное количество добросовестных подрядчиков. Стараемся вместе искать способы устранить эти проблемы.
Главным итогом прошлого года считаю не столько новые здания и оснащение, сколько счастливые глаза детей, которые будут учиться, творить и развивать таланты в комфортной и современной среде, а также педагогов, которые будут с вдохновением работать и мотивировать своих подопечных.
— Выходит, в прошлом году была проделана большая работа. А какие вопросы вы хотели бы решить в 2025 году?
— В этом году программа капитального ремонта школ расширена на детские сады и колледжи. В ближайшие три года запланирован ремонт и строительство почти 4,5 тысячи объектов. Мы уже закрепили за ними кураторов — депутатов и сенаторов. Будем использовать опыт партийного контроля.
Приоритетной сейчас считаем работу над патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 2025-й объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках всероссийских патриотических проектов «Парта Героя» и «Лица Героев» мы увековечиваем участников Великой Отечественной войны, СВО, Героев труда, видных спортсменов и деятелей науки. Молодежь должна знать о них и о том, какие подвиги они совершили во благо страны. Мы хотим, чтобы дети учили историю не только со страниц учебников, вся обстановка в школе должна способствовать патриотическому воспитанию.
Нам важно объективно донести до детей историю России и мира, чтобы они знали правду и были защищены от ревизионизма, который сейчас распространен на Западе и доведен до абсурда. В их книгах есть много лживых тезисов не только о России. Дошло до того, что в японских учебниках, например, не указывается, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием. Поэтому важно привить нашим детям объективные знания об отечественной истории.
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