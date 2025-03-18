Путин неожиданно для себя сделал Трампа соучастником съезда РСПП

Президент Владимир Путин неожиданно для себя сделал своего американского коллегу Дональда Трампа соучастником съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как раз сегодня, 18 марта, запланирован телефонный разговор двух лидеров, об этом то и дело вспоминали на съезде. Такой же обсуждаемой в кулуарах темой стало возвращение западных компаний в Россию. Путин в своем выступлении развеял все сомнения и все опасения. Бизнес — услышал и заявил URA.RU, что готов к конкуренции 2.0 с Западом.
XXXIV съезд РСПП традиционно проходил в Международном доме музыки на берегу Москвы-реки. Первыми начали собираться представители СМИ — каждый надеялся «поймать» для комментария знаковых спикеров. Но большинство министров и топ-менеджеров крупных компаний (кстати, глава ФНС России Даниил Егоров приехал на съезд даже на костылях) старались побыстрее проскочить толпу журналистов, оставляя без ответа их многочисленные вопросы. «Все ждут разговора Путина и Трампа. Им, видимо, запретили вообще что-то говорить», — прозвучала версия причины такого молчания.
На разговор президентов России и США у участников съезда действительно есть надежды, но нет завышенных ожиданий. Пока Путин и Трамп ведут переговоры о возвращении к нормальным отношениям и урегулированию украинского конфликта, бизнес вырабатывает свои стратегии развития.
Например, задумывается над тем, как будет работать после окончания СВО. Как сказал URA.RU спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, просчитываются сложности, с которыми придется столкнуться, и то, как их можно «превратить в активы и начать серьезный рост экономики». «Серьезный вопрос — что будет со спросом.
Тот уровень зарплат, который сегодня есть в оборонке, который получают участники СВО, очень высокий. Мирное время будет немножко другим, и нам нужно учитывать эти особенности», — сказал Титов, намекая на то, что доходы людей явно снизятся, а следом упадет и спрос.
Другая тема, которая заставляет бизнес вырабатывать новые стратегии развития, — возвращение иностранных компаний на российский рынок. О готовности начать этот процесс заявил лично президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров 13 марта. Однако четких условий возвращения нет. «Сегодняшний разговор президентов [России и США], возможно, внесет большую ясность в то, как будут развиваться события. Но понятно, что бизнес не будет работать себе в ущерб», — сказал URA.RU глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин.
Вопросов у бизнеса остается много. В ожидании приезда в Дом музыки президента члены РСПП обсуждали их в уютном Светлановском зале. Глава союза Александр Шохин несколько часов стойко модерировал выступления участников с трибуны, успевая даже шутить. При этом он не выпускал из рук телефон, ожидая отмашку: пора встречать главного гостя.
«Уважаемые коллеги, президент выехал из Кремля, и если пробок не будет, через несколько минут он будет здесь», — сообщил Шохин и отправился за кулисы встречать главу государства.
Спустя несколько минут на сцену вернулся сам Шохин, помахал залу, а еще через мгновение из кулис вышел президент. Шохин усадил его в соседнее кресло и, хотя сам и вспомнил о запланированном «важном телефонном разговоре», довольно долго рассказывал, о чем говорили в этом зале до сих пор.
Путин, дождавшись, наконец, своей очереди, подошел к трибуне. «Александр Николаевич обратил внимание на мой график.
Значимость вашей работы имеет непреходящее значение, потому что за вами – многотысячные коллективы, за вами социальное и материальное благополучие миллионов людей», — сказал президент, показывая, что и лично для него, и для всей страны разговор с Трампом едва ли имеет такое же большое значение, как разговор с бизнесом.
Президент признал, что между правительством и бизнесом пока остается непонимание по отдельным темам. Это касается и «совершенствования нормативной базы реального сектора, снятия избыточных барьеров и в целом улучшения регуляторной среды». «Речь идет о сложном, многогранном сотрудничестве, в котором, к сожалению, не обходится без заминок», — заметил Путин.
Но очевидно одно: почти за три года санкций все научились жить и работать в жестких условиях. Более того, отечественный бизнес показал, что он — лучше «большой семерки». «Почему „семерка“ (G7) большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно, — заметил президент. — У них рост 1,7 процента, у России — 4,9 процента».
Зал разразился аплодисментами. «Вы сами себе аплодировали. Это ваша заслуга, — обратился Путин к делегатам и тут начал хлопать: — Я вам тоже поаплодирую».
Чего не стоит ожидать точно, так это снятия санкций с России. Их, по подсчетам Минфина, отметил Путин, наложено 28 тысяч 595 — это больше, чем на все остальные подсанкционные страны вместе взятые. И экономика, и бизнес продолжают развиваться.
А что будет после возвращения в Россию западных компаний? Путин вновь подчеркнул, что российский бизнес «грамотно воспользовался возможностью и занял освободившиеся ниши, создал рабочие места, посвятил много времени развитию технологий». «Наши компании находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Мы не имеем права подорвать их планы, свести к нулю вложенные средства. Интересы наших компаний всегда для нас будут в приоритете», — заверил Путин.
Тем иностранным компаниям, которые формально ушли, но на самом деле лишь сменили название бренда, сохранили свои производства и коллективы, ничто не грозит. «Мы такой выбор уважаем, — заметил президент. — Но другие демонстративно захотели продать свой российский сегмент, зачастую с большим дисконтом. Они оставили для себя лазейки на случай, когда ветер поменяется.
Они хотят выкупить бизнес обратно за скромные деньги. Так не бывает. Рыночная ситуация поменялась. Каждая сделка требует особого рассмотрения. Если ниши западных компаний заняты российским бизнесом, все – поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет».
После этих слов Путина бизнесмены выходили из зала в таком приподнятом настроении, что казалось, будто все — санкции сняты, иностранный бизнес мы обошли по всем статьям. «Президент нам четко дал понять, что не стоит ориентироваться на санкции. Нужно просто строить свое будущее, свой бизнес без оглядки на кого бы то ни было. Нам дана точка опоры — надо быть сильными, и тогда все получится. Мы этим руководствуемся», — сказали URA.RU участники съезда Андрей Кабашенко и Андрей Гончаров.
«Как только начнут отменять первые существенные санкции для нашей страны, бизнес почувствует оптимизм и начнет больше инвестировать в страну. До сих пор, да, есть какая-то неопределенность, как будет развиваться наша экономика, как — мировая. Но, уверен, бизнес будет щедр на инвестиции», — поддержал коллег Дмитрий Кравченко.
Глава ТПП Сергей Катырин в разговоре с URA.RU отметил, что у руководства страны есть понимание, что нужна защита компаний, которые вложили инвестиции в импортозамещающие проекты после ухода западных компаний. В большинстве своем это проекты с большими сроками окупаемости.
«Если эти компании еще не окупили то, что вложили, а завтра в этот же сектор вернутся те, кто их легко “погасит”, в этом, конечно, мало приятного. Поэтому нужно выборочно подходить к тому, кого пускать, кого не пускать, смотреть, кто как себя вел в этот период, ну и конечно, исходить из соображений экономической целесообразности», — считает Катырин.
А по словам спецпредставителя президента РФ Бориса Титова, бизнес США уже ищет лазейки для возвращения. «Уже началась серьезная работа американских инвестиционных фондов по поиску различных активов, связанных с Россией.
Они начали скупать акции российских компаний. Они ищут эти активы, стараются выйти на фондовый рынок в Москве через посредников, так как напрямую это невозможно», — рассказал Титов.
Государство найдет механизмы для защиты отечественного бизнеса от возвращенцев, убежден глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Это различные таможенные ограничения, правовые условия. Это субсидирование процентных ставок, выделение средств из бюджетов институтов развития и концентрация этих средств на проектах, которые будут определять нашу независимость, обеспечивать нашу спокойную жизнь и развитие», — подчеркнул Аксаков.
В общем, и в политической, и в бизнес-среде не скрывают, что готовятся к возвращению западных конкурентов, но делают это спокойно и без спешки. «В этом году массового возвращения точно не будет», — заверил URA.RU глава ТПП Катырин.
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