Иран использовал последний шанс остановить атаку США и Израиля

Россия для Ирана становится последним шансом остановить агрессию Израиля и США. Президент Владимир Путин принял 23 июня в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, с которым обсудил разгоревшийся конфликт вокруг ядерной программы. По словам экспертов, с начала обострения ирано-израильского конфликта Тегеран провел ряд переговоров с Западом. Однако убеждены аналитики, европейские и американские политики утратили доверие Ирана, и теперь он надеется только на возможности РФ.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — замначальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Иранскую сторону представлял также Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Казем Джалали.
Путин сразу озвучил позицию России по ирано-израильскому конфликту. «Эта позиция ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России, и вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности ООН. Не спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий.
Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — приветствовал Путин иранского министра.
Он напомнил о своих телефонных разговорах с президентами США, ОАЭ, Ирана и с премьер-министром Израиля. Путин также дал понять, что в курсе недавней встречи Аракчи с министрами иностранных дел ряда европейских стран. «Очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст нам возможность обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации», — отметил президент.
Россия, по словам министра Аракчи, сыграла позитивную роль в сфере ядерной программы Ирана: она строит АЭС в Бушере, помогает решать вопросы по «ядерным соглашениям». Однако, уровень эскалации растет.
«Мы защищаем свои суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер», — подчеркнул Аракчи. Он поблагодарил Путина за то, что Россия «решительно осудила» агрессию против Ирана и находится на «правильной стороне истории и международного права».
Иранцы разочаровались во всех посредниках, особенно в европейских, объяснил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов. Переговоры по иранской ядерной программе, которые проходили в Женеве между европейскими министрами и Аракчи, стали отвлечением внимания Ирана. И об этом министр обороны США Пит Хексет сказал напрямую.
«Иранцы поняли, что нужно заручиться поддержкой более серьезных игроков — поддержкой России. Только Россия может повлиять на эту ситуацию. Мы помним, что [президент США Дональд] Трамп в свое время предлагал посредничество России. Можно вспомнить более отдаленный опыт российского посредничества: например, в Сирии, когда была сделка [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и [главы Госдепа США Джона] Керри по химоружию в Сирии — это отвратило военное вторжение стран НАТО в Сирию.
Иран будет пытаться через Россию, пользуясь каким-то личным доверием, которое есть между президентами России и США, найти какие-то варианты разрешения конфликта. Возможно, это будет посредничество в форме контроля над ядерными объектами Ирана», — пояснил Гасанов.
По мнению эксперта, духовный лидер Ирана Али Хаменеи вообще не готов разговаривать ни с кем на Западе. «Он будет говорить только с Россией. И в этой ситуации действительно только у России есть рычаги влияния. Вместе с тем успех зависит от способности Ирана при поддержке своих партнеров и союзников сопротивляться давлению США», — полагает Камран Гасанов.
Доверие Ирана к Западу тем более подорвалось после заявлений американского лидера Дональда Трампа, что смена режима в Иране сделает эту страну великой. Об этом заявил и сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви, который, по информации СМИ обсуждал свержение верховного лидера Али Хаменеи с американскими конгрессменами. Пехлеви уверен, что разрушения ядерной программы Ирана недостаточно, и нужна смена власти, чтобы Иран стал демократической страной.
Отвечая сегодня на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова и дальше поддерживать Иран, но «все зависит от того, что ему необходимо». По мнению руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, при всех усилиях остановить конфликт Россия вряд ли сможет, потому что в этом не заинтересован Израиль.
«Россия может помочь Ирану ракетами и системами ПВО, потому что иранское ПВО показывают свою очевидную слабость. Но большой вопрос — сможем ли мы их сейчас поставить.
Если мы пойдем на это, этот шаг закроет для России окно возможностей по нормализации отношений с США. Скорее Россия будет сохранять эту опцию до того момента, когда других вариантов просто не останется – это может произойти, если американцы прямо вступят в конфликт, то есть их солдаты окажутся на территории Израиля», — отметил Родионов.
В случае прямого вмешательства США будет поставлен под угрозу существования иранский режим, полагает политолог. А это бьет по интересам России. «Но предпосылок для наземной операции США в Иране нет. Для Трампа это было бы политическим самоубийством. Это будет катастрофа для США. Они эту войну, конечно, выиграют, но это будет второй Вьетнам, где они увязнут на многие годы. Это красная черта, которую Трамп вряд ли переступит, хотя он и подошел к ней максимально близко», — полагает Дмитрий Родионов.
Как считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, убедить Трампа остановиться Россия могла бы, предложив что-то взамен. «Но от своих требований по Украине Путин, очевидно, не откажется, — убежден политолог. — То есть Россия сыграла бы роль посредника, но при определенных обстоятельствах.
А Трамп почти наверняка предпочел бы решить все проблемы одним пакетом – и иранскую, и украинскую».
Иранский журналист, политолог Хаял Муаззин полагает, что визит Аракчи в Москву — это «координация позиций между двумя союзниками, которые понимают, что в регионе идет не просто военный конфликт, а борьба за многополярный мировой порядок». «Иран ожидает от России политической твердости на международной арене. Россия — государство, которое знает цену суверенитету и войне. Иран не просит помощи, он действует как партнер, с которым нужно согласовывать стратегические шаги.
И да — Иран рассчитывает, что Россия не допустит превращения Ближнего Востока в арену диктата США и НАТО», — отметил Муаззин.
В любом случае, по словам Хаяла Муаззина, Иран будет бороться до конца. «Ни верховный лидер, ни руководство, ни народ не оставят эту землю. Любая новая эскалация приведет к еще большему укреплению внутренних связей и мобилизации общества. У нас нет ни страха, ни иллюзий. У нас есть Родина — и враг не получит от нее даже камня», — заключил иранский политолог.
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