Путин ответил на ультиматум Трампа еще до встречи с Уиткоффом

Президенты России и Белоруссии уехали на Валаам, в тихое отдаленное место, чтобы обсудить большие решения. Сделали они это накануне анонсированного американским лидером Дональдом Трампом визита спецпредставителя Стива Уиткоффа. Владимир Путин и Александр Лукашенко прямо заявили, что угрожать Москве бессмысленно. Как объяснили эксперты URA.RU, ультиматум Трампа не подействовал на Россию, и «продавить» Путина не удалось.
Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился на Валаам. Там его уже ждал «старший брат». Крепко обнявшись с Владимиром Путиным, Лукашенко сказал, что приехал «в нужное время, в нужное место», и вместе лидеры приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Здесь монахи молятся о русских воинах, погибших во все времена за Отечество.
Перед тем, как начать разговор один на один, Путин и Лукашенко ответили на главные вопросы, волнующие представителей СМИ. Первая тема касалась переговоров в Стамбуле. Путина попросили оценить третий раунд, который состоялся 23 июля, спросили, согласился ли Киев на предложение Москвы создать три рабочие группы, которые будут действовать в онлайн-режиме.
«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю это положительно. <...> В целом реакция украинской стороны (на предложение о создании трех групп. — Прим. ред.) была позитивной.
Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камер, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали», — сообщил Путин, выразив надежду, что переговоры в таком формате все же начнутся.
Условия России остаются неизменными: главное — искоренить причины конфликта, подчеркнул президент. Путин подтвердил, что основные цели СВО, которые он сформулировал в июне 2024 года на встрече с руководством МИД РФ, остаются неизменными. Главная задача — обеспечение безопасности России. А на Украине должны быть созданы условия для русского языка и православной церкви.
Россия видит смысл обсуждать урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, продолжил Путин. По его словам, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Россией, Москва может подождать.
Отвечая на вопрос о ситуации в зоне СВО, Путин сказал, что российская армия наступает по всей линии фронта. «Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину», — добавил президент.
Минск полностью поддерживает позицию Москвы в диалоге и с Киевом, и с Вашингтоном, заявил Лукашенко. Он призвал Запад и Украину садиться за стол переговоров, а «не бросаться камнями». Если Трамп хочет мира, он должен включаться в процесс урегулирования, а не указывать, подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией в зоне СВО и видит продвижение России на всех направлениях. По его словам, освобождение Часова Яра создает российским войскам стратегическую возможность для продвижения к Краматорску — последнему крупному рубежу ВСУ в Донбассе.
По оценкам Лукашенко, прорыв в этом направлении может занять от полутора до двух месяцев. «Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся», — подчеркнул белорусский лидер.
Запад хочет остановить наступление России, хотя раньше пытался нанести ей стратегическое поражение, обратил внимание Путин. По его мнению, ЕС потерял политический суверенитет, а теперь — и экономический.
В России заработало серийное производство «Орешника», продолжил Путин. Вопрос о его поставке в Белоруссию скорее всего будет закрыт в 2025 году.
Летние встречи Путина и Лукашенко на Валааме стали доброй традицией. Впервые лидеры побывали вместе на острове в 2019 году. Затем они вновь приезжали сюда в июле 2023-го и 2024-го.
Новая встреча проходит перед ожидаемым визитом в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Трамп, грозящий Москве и ее партнерам новыми ограничениями, если к 8 августа не будет заключен мир на Украине, сообщил, что его представитель приедет уже в ближайшие дни. Скорее всего, Уиткофф направляется именно на встречу с Путиным.
Ответы лидеров России и Белоруссии на вопросы представителей СМИ показали Штатам, что Москва не будет прогибаться и отказываться от целей СВО, считает историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. «Американцы пытаются продавить Россию. Лукашенко сегодня говорил, что это неправильная тактика, и она не даст результата. Речь идет в том числе о Евросоюзе, — объяснил военный эксперт. —
Визит Уиткоффа — попытка понять, насколько Россия готова пойти на попятную и фактически поклониться в пояс администрации США. Этого не будет — именно это имел в виду Путин. Главные цели СВО остаются в приоритете, никто не будет от них отказываться».
Кнутов обратил внимание, что Лукашенко глубоко погружен в ход СВО, это связано с тем, что изучение российского опыта имеет ключевое значение для Белоруссии. В оборонной политике идет практически максимальный уровень сотрудничества в рамках Союзного государства по сравнению с другими направлениями. Это подтверждается сегодняшними заявлениями о размещении «Орешника» в Белоруссии.
«Столь плотное взаимодействие президентов по „военке“ связано со сложной международной обстановкой. У Белоруссии напряженная ситуация на границах с Украиной и Польшей. Особенно ярко это проявилось в 2020 году, когда польские войска под эгидой НАТО были развернуты якобы для спасения „демократических выступлений“ в Минске. Только переброска наших десантников не допустила ввода польских войск на территорию Белоруссии», — рассказал Кнутов.
Говоря о месте встречи Путина и Лукашенко — Валааме, — Кнутов отметил, что российский лидер надел очень скромную и легкую одежду. «Это говорит о том, что он приехал помолиться, молитва всегда придает силы.
В такой обстановке у двух лидеров есть возможность трезво оценить вопросы внутренней и внешней политики, проанализировать ход спецоперации, принять верное решение», — пояснил собеседник URA.RU.
Лукашенко показал миру, что он вместе с Россией, но при этом подчеркнул свою самостоятельность в хорошем смысле слова, заявил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его мнению, роль Минска в нормализации ситуации в мире в ближайшее время станет более очевидной.
Белоруссия, куда в конце июне тоже прилетал американский спецпосланник, но не Уиткофф, а Кит Келлог, может помочь России и США устранить раздражители в отношениях, выступить в качестве переговорщика, уверен руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. Москве и Вашингтону нужна разрядка, и Россия через разные каналы и способы доносит США о своей открытости.
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