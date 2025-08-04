Путин поставил армии главную цель в Донбассе

Президент Владимир Путин направил главные усилия российской армии на освобождение последнего рубежа ВСУ в Донбассе. На встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным он обратил особое внимание на острейшую проблему региона — нехватку воды. Ее решение, объяснили эксперты URA.RU, лежит в освобождении Славянска, где ВСУ перекрыли основной водовод республики. В Славянске сошлись военные и гуманитарные цели России, а еще здесь началась Русская весна, поэтому его освобождение — вопрос времени.
Путин встречался с Пушилиным всего полгода назад — 10 февраля. Тогда они обсуждали «социалку» и экономику ДНР. Сегодня президент остановился на самых актуальных вопросах региона.
«Это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктурных. Потом — экономика в целом, и прежде всего, конечно, угольная отрасль — там есть вопросы, которые требуют особого внимания. И „социалка“, из нее прежде всего здравоохранение», — обозначил контур беседы Путин.
Пушилин решил начать «с того, что получается». Идет восстановление объектов образования, спорта, культурных учреждений. После того как линия фронта отодвинулась, началось полноценное восстановление четырех районов Донецка, которые ранее считались прифронтовыми. Это было важным, «символичным» решением, отметил глава ДНР.
«Мы настроены оптимистично. Мы видели, как можно работать. И мы видим это на примере Мариуполя, который раньше появилась возможность восстанавливать», — заявил Пушилин.
По его словам, в ДНР уже расписаны планы на трехлетку вместе с Минстроем и регионом-шефом Москвой. Первостепенное внимание уделяется именно запросам местных жителей, добавил глава региона.
Пушилин также доложил президенту, что за 2,5 года отремонтировано и построено 1,5 тысячи километров дорог. Совсем недавно открылся сосудистый центр в Донецке, еще один строится в Макеевке, а по всему региону курсирует «Патруль здоровья» из узкопрофильных врачей.
«Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду», — отметил Пушилин.
По его словам, раньше через канал Северский Донец — Донбасс поставлялось 850 тысяч кубов воды, а сейчас его альтернатива — новый водовод Дон — Донбасс — дает 250 тысяч. В регионе образовался дефицит воды, из-за которого в Донецко-Макеевской агломерации вода подается лишь раз в три дня на несколько часов, в Енакиево — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз в два дня. К дефициту воды также прибавляется проблема изношенности всей сети, которая «десятилетиями не ремонтировалась», обрисовал ситуацию Пушилин.
«К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим пока не вышел, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, — большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов», — обратил внимание Путин.
Пушилин подтвердил, что водопотери доходят местами до 60%, и пообещал привлечь дополнительные усилия для ремонта. Из Москвы переброшены 50 аварийных бригад, 75 водовозок. В пути находятся автомобили из Санкт-Петербурга, с регионами-шефами есть договоренности о дополнительных 60 водовозках, сообщил глава ДНР.
Сразу после начала СВО украинские власти перекрыли канал Северский Донец — Донбасс, откуда в ДНР поступала вода. Когда российские военные полностью освободят республику, водоснабжение будет налажено, и люди смогут бесперебойно получать воду, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
«Канал из реки Северский Донец перекрыт в районе Славянска. Поэтому перед армией стоит задача — освободить Славянско-Краматорскую агломерацию. Это позволит нормально снабжать людей водой. Славянск — важный для нас город: Русская весна началась в 2014 году именно в Славянске», — объяснил Иванов.
Как сообщил в минувшую пятницу, будучи на Валааме, сам Путин, российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в ДНР, где недавно был освобожден Часов Яр. «Часов Яр — это дорога на Краматорск, фактически центр СВО Украины», — дополнил Путина президента Белоруссии Александр Лукашенко.
Освобождение Краматорска и Славянска — это приоритетная задача российской армии, подтвердил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Здесь наши военные цели совпадают с гуманитарными», — отметил военный эксперт.
По его словам, «водяной голод — это самое страшное, что может быть», поэтому бойцы на фронте прекрасно понимают, насколько важная у них задача по разблокировке канала Северский Донец — Донбасс в районе Славянска.
Российская армия продвигается в сторону Северска и Красного Лимана, продолжил Дандыкин. Освобождение этих городов позволит выходить на Славянск с разных направлений.
Интенсивное продвижение российских военных в ДНР ставит перед местными властями и регионами-шефами дополнительные задачи, поделился мнением советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Важно не только восстанавливать жилье, но и помогать обеспечивать военную логистику, ж/д сообщение в нужном объеме, пояснил военный эксперт.
«ВСУ ломали водопроводы. При отступлении киевский режим делал все возможное, чтобы разрушать инфраструктуру ДНР. Жгли дома мирных граждан, минировали и подрывали объекты промышленности. Республике будет сложно одной справиться с таким колоссальным объемом работ, поэтому каждый освобождаемый район закрепляется за разными регионами-шефами», — заключил Иванников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.