Путин нарушил планы Трампа на БРИКС

Президент РФ Владимир Путин серьезно нарушил планы своего американского коллеги Дональда Трампа, который решил обложить вторичными санкциями партнеров России. Торговую войну США объявили и членам БРИКС, среди которых крупнейшие экономики — Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Экстренный саммит, созванный 8 сентября, показал, что сдаваться союзники не намерены. Они готовы совместно отстаивать свои экономические интересы и вести независимую ни от кого, но согласованную друг с другом политику.
О проведении внеочередного саммита БРИКС объявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце прошедшей рабочей недели. Поводом для экстренного заседания стала торговая политика США и лично президента Дональда Трампа. Как сказал журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, будучи председателем БРИКС в этом году, Бразилия, на которую Америка оказывает экономическое давление, использует возможность для выработки единых методов и подходов для реагирования на тарифные войны США.
Однако от торговой войны, объявленной США, пострадала не только Бразилия, против которой Вашингтон ввел пошлины в размере 50% за действия, «представляющие угрозу для Соединенных Штатов». Таких же пошлин «удостоилась» Индия за закупку российской нефти. Против ЮАР Штаты ввели вторичные санкции в 30%, против Египта — 10%. Против Китая — и вовсе свыше 100%, однако пока между ними действует мораторий на применение ограничений. Россия и Иран и без того находятся под санкциями.
На встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО 8 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что саммит созван в связи с тем, но странам нужно выработать дополнительные шаги «для противодействия противоправным действиям Запада в сфере мировой торговли, мировых финансов, в том числе реакции на так называемую тарифную войну».
«Любое действие встречает противодействие, и нет таких запретов, которые нельзя было бы обойти, причем запреты в подавляющем большинстве своем нелегитимные, противоречащие международному праву, нормам ВТО, а действия по их обходу, соответственно, опираются на договоренности сторон без всяких попыток нанести кому-то ущерб незаконными методами», — сказал Лавров.
Экстренный саммит БРИКС прошел в закрытом режиме. По итогам Кремль выпустил короткое сообщение об участии в дискуссии президента РФ. «Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции. Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике», — сказано в сообщении.
По мнению главного эксперта Центра «Экспертный совет по вопросам участия РФ в объединении БРИКС» ВШЭ Александра Данильцева, странам БРИКС на экстренном саммите предстояло выработать «общую реакцию на действия американской администрации с точки зрения интересов развития международной торговли и сотрудничества». «Каждый из лидеров стран БРИКС мог высказаться на этот счет. И если бы лидеры смогли прийти к какой-то общей точке зрения, с их стороны это был бы яркий политический шаг», — считает Данильцев.
Лидерам стран БРИКС важно было обсудить саму ситуацию, но говорить о готовых финальных решениях преждевременно. Именно поэтому, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев, саммит проходил в закрытом режиме. «Стороны заранее заявили, что не будет никаких итоговых совместных заявлений. Это говорит либо о том, что не хватает какой-то прорывной повестки и решений, либо, наоборот, какое-то промежуточное решение есть, но лидеры не хотят его преждевременно транслировать, — полагает Королев. —
В данном случае скорее – первый вариант: у лидеров пока нет прорывного решения. Вероятно, это некий замер позиций стран-членов: что они вообще думают по поводу торговой войны и мерах по оптимизации негативного эффекта от новых тарифов. Не исключено, что до конца года будет созван еще один саммит».
Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что лидерам стран БРИКС важно было выработать согласованную позицию. «Некоторые наблюдатели полагают, что Трамп заявил о пошлинах против государств-членов БРИКС после того, как Владимир Путин в одном из своих выступлений сказал, что БРИКС сильнее, чем США, и сильнее, чем Запад.
Но главное, что настал момент, когда стало невозможно не замечать усиление альтернативных центров, которые объединяются. Соответственно, Запад будет вести с ними борьбу, будут попытки разобщить их, стравить основных игроков БРИКС друг с другом. Поэтому странам БРИКС нужна скоординированная политика», — полагает Зудин.
Сегодня мир наблюдает то, что еще 4-5 лет назад было сложно себе представить: страны, которые во многом были подвластны США, заявляют о своей независимой политике, с одной стороны. С другой — они не поддаются на провокации Штатов, которые вводят огромные пошлины за сотрудничество с Россией, только чтобы разорвать это партнерство с РФ. Как считает эксперт Александр Данильцев, более жестко на вызовы Трампа ответили Индия и Бразилия. Китай — «в обтекаемой форме, но экономически достаточно упорно».
«Любое действие рождает противодействие. И не надо думать, что даже такая крупнейшая экономика, как США, может делать что угодно, и никто не прореагирует. Все понимают, что США создают новые риски для мировой экономики в целом», — объяснил Данильцев.
По мнению политолога Александра Королева, свою роль здесь сыграл «эффект масштаба». «Тарифы и этот наступательный протекционизм, который ведет Трамп, — это относительно новый феномен. Думаю, что здесь присутствует накопительный эффект: многие страны Глобального Юга, которые входят в БРИКС и в ту же ШОС, долгие годы стремились проводить политику снижения зависимости от западно-центричных, финансовых, банковских систем. Плюс у этих стран вырос запрос на альтернативные системы глобального управления. Вот эти два фактора сложились, а мощным катализатором стал второй приход Трампа и его тарифная война», — полагает Королев.
Как считает политолог Алексей Зудин, лидеры стран БРИКС руководствуются «не сиюминутными соображениями, а долгосрочным видением развития». «Они понимают, что продолжать сотрудничество с Россией — это лучшая политика. И реакция Бразилии и Индии на американские вторичные санкции — лишний раз подтверждает эту логику. Для них важно не подчиняться и дальше США, а продолжать свой независимый курс», — заключил Зудин.
