Назван идеальный курс доллара для экономики России

Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88–108 рублей за единицу. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, именно такой валютный коридор позволяет сбалансировать интересы экспортеров, импортеров и бюджета, минимизируя риски для финансовой системы страны.
«Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар», — пишет «Прайм». Агентство ссылается на слова Бархота. Как подчеркнул эксперт, слишком крепкий рубль снижает прибыль экспортеров, ухудшает платежеспособность корпораций и способствует росту дефицита государственного бюджета.
В то же время чрезмерное ослабление национальной валюты, например, до уровня 115–135 рублей за доллар, провоцирует ускорение инфляции и удорожание импортных товаров и услуг. Бархота уточнил, что граница неразрушительного для российской экономики курса определяется сразу несколькими факторами. Речь идет об экспортном потенциале страны в условиях санкционного давления, изменениях мировых цен на ключевые товары российского экспорта, доле импортного сырья и оборудования, а также актуальности инфляционных рисков.
Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в сентябре ожидается умеренное укрепление курса доллара, при этом значительного ускорения роста валюты не прогнозируется. По словам ученого, динамика доллара во многом определяется текущей экономической и геополитической обстановкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.