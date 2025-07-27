Назван идеальный курс доллара для экономики России

Экономист Бархота: курс 88-108 рублей за доллар выгоден для экономики РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наиболее выгодным считается курс 88-108 рублей за доллар
Наиболее выгодным считается курс 88-108 рублей за доллар Фото:

Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88–108 рублей за единицу. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, именно такой валютный коридор позволяет сбалансировать интересы экспортеров, импортеров и бюджета, минимизируя риски для финансовой системы страны.

«Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар», — пишет «Прайм». Агентство ссылается на слова Бархота. Как подчеркнул эксперт, слишком крепкий рубль снижает прибыль экспортеров, ухудшает платежеспособность корпораций и способствует росту дефицита государственного бюджета.

В то же время чрезмерное ослабление национальной валюты, например, до уровня 115–135 рублей за доллар, провоцирует ускорение инфляции и удорожание импортных товаров и услуг. Бархота уточнил, что граница неразрушительного для российской экономики курса определяется сразу несколькими факторами. Речь идет об экспортном потенциале страны в условиях санкционного давления, изменениях мировых цен на ключевые товары российского экспорта, доле импортного сырья и оборудования, а также актуальности инфляционных рисков.

Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в сентябре ожидается умеренное укрепление курса доллара, при этом значительного ускорения роста валюты не прогнозируется. По словам ученого, динамика доллара во многом определяется текущей экономической и геополитической обстановкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оптимальный курс доллара для российской экономики находится в диапазоне 88–108 рублей за единицу. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, именно такой валютный коридор позволяет сбалансировать интересы экспортеров, импортеров и бюджета, минимизируя риски для финансовой системы страны. «Относительно комфортным для российской экономики считается курс в 88-108 рублей за доллар», — пишет «Прайм». Агентство ссылается на слова Бархота. Как подчеркнул эксперт, слишком крепкий рубль снижает прибыль экспортеров, ухудшает платежеспособность корпораций и способствует росту дефицита государственного бюджета. В то же время чрезмерное ослабление национальной валюты, например, до уровня 115–135 рублей за доллар, провоцирует ускорение инфляции и удорожание импортных товаров и услуг. Бархота уточнил, что граница неразрушительного для российской экономики курса определяется сразу несколькими факторами. Речь идет об экспортном потенциале страны в условиях санкционного давления, изменениях мировых цен на ключевые товары российского экспорта, доле импортного сырья и оборудования, а также актуальности инфляционных рисков. Ранее руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что в сентябре ожидается умеренное укрепление курса доллара, при этом значительного ускорения роста валюты не прогнозируется. По словам ученого, динамика доллара во многом определяется текущей экономической и геополитической обстановкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...