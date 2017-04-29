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29 апреля 2017
22:44  29 апреля 2017 0

В Петербурге на акции #Надоел задержано несколько десятков человек

Акция Открытой России
Полиция задержала участников митинга в ПетербургеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге полиция задержала несколько десятков человек на акции «Надоел», которую проводит «Открытая Россия».

По разным оценкам задержаны от 30 до 110 человек. Как сообщает «Фонтанка», всего на улицу вышло около 300 человек.

Акции «надоел» прошли во многих городах России, включая Екатеринбург, Челябинск и Пермь.

Данил Бардин
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