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11 мая 2017
10 мая 2017
18:12  11 мая 2017 0

Обвиняемый в растрате экс-ректор КГУ Ерихов вызвал в Курган свидетелей из Питера

Суд над бывшим ИО Ректора Курганского Государственного университета Михаилом Ериховым. Курган., ерихов михаил
Суд по делу Михаила Ерихова завершил допрос свидетелей обвиненияФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Курганском городском суде в четверг, 11 мая, завершился допрос свидетелей стороны обвинения по делу бывшего исполняющего обязанности ректора КГУ Михаила Ерихова, который обвиняется в превышении полномочий и растрате денег вуза.

На следующих двух заседаниях сторона защиты будет представлять доказательства невиновности.

«Обвинение пригласило в свидетели официантов кафешек, бухгалтерию, юридический отдел. Со стороны защиты будут проректоры, свидетели все питерские», — сообщил «URA.RU» Михаил Ерихов. Возможно, потребуется сделать запрос в банк города на Неве, чтобы доказать, что обвиняемый не получил кредит, в невыплате которого его также обвиняют.

Напомним, судебный процесс по делу Ерихова стартовал в январе 2017 года. Бывший и. о. ректора Курганского государственного университета обвиняется в растрате денежных средств в особо крупном размере, превышении полномочий и уклонении от погашения кредиторской задолженности.

По версии следствия, с июля 2015 года по июнь 2016 года Ерихов систематически получал из кассы вуза деньги в качестве командировочных и иных расходов, за счет вуза оплачивал аренду жилья в Кургане, стоимость которого превышала 50 тыс. рублей, услуги телохранителей и услуги адвоката. Кроме того, ему вменяют в вину то, что в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года по указанию Ерихова в КГУ была фиктивно трудоустроена его сестра, которая получила около 300 тысяч рублей. В феврале 2016 года, полагая, что два проректора вуза дали в отношении него изобличающие показания, Ерихов уволил их с занимаемых должностей. По данным следствия, ущерб от действий экс-руководителя КГУ составил 2,6 млн рублей.

Сам Михаил Ерихов виновным себя не признает и утверждает, что действовал в интересах вуза.

Анна Бояркина
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