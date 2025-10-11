Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние шесть часов нейтрализовали семь украинских беспилотников над территорией страны. Инциденты произошли в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, об этом сообщило Министерство обороны России.
«С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.
Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус в Горловке. Всего зафиксировано десять вооруженных атак со стороны ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.