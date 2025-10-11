11 октября 2025

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников

Уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов
Уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние шесть часов нейтрализовали семь украинских беспилотников над территорией страны. Инциденты произошли в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей, об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 15.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус в Горловке. Всего зафиксировано десять вооруженных атак со стороны ВСУ.

