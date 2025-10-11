Mash: один из членов пропавшей в тайге семьи не хотел идти в поход

Одна из членов пропавшей семьи изменила планы ради совместного похода
Одна из членов пропавшей семьи изменила планы ради совместного похода Фото:

Ирина Усольцева, оказавшаяся среди пропавших в походе с семьей в Красноярском края, не собиралась в поход. Об этом пишет Mash.

«Ирина Усольцева не собиралась идти в поход, но в последний момент изменила планы, чтобы побыть с семьей», — сказано в сообщении telegram-канала. Уточняется, что их уже ищут две недели.

В сообщении подчеркнули, что Ирина Усольцева — психолог, она увлекается ретритами и разными практиками. Сначала женщина планировала посетить «тантру» вместе с супругом Сергеем, но внезапно изменила свои планы. По ее инициативе было принято решение отправиться в поход, взяв с собой дочь.

Семью Усольцевых из Красноярского края пропала в тайге две недели назад. Муж, жена и их пятилетняя дочка отправились в поход в районе горы Буратинка 28 сентября и с тех пор их местонахождение неизвестно, передает RT. Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. Как сообщили очевидцы, семья с туристическим снаряжением двигалась в сторону Кутурчинского Белогорья. Согласно предварительным расчетам, Усольцевы должны были вернуться на турбазу в поселке Кутурчин спустя 3—3,5 часа после выхода, однако так и не прибыли на место.

