Умер актер из сериала «Невский»

Семенову было 46 лет
Актер Дениа Семенов 10 октября скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает портал Kino-Teatr.ru.
Семенов завершил обучение на театральном факультете Балтийского института в 2014 году. Кроме того, он играл в Театре драматических импровизаций, где проявил свой актерский талант.
Актер известен зрителям по многочисленным ролям в популярных телесериалах. Среди его наиболее заметных работ называют участие в таких проектах, как «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!