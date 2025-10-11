Умер актер из сериала «Невский»

Актер Денис Семенов умер в возрасте 46 лет
Семенову было 46 лет
Актер Дениа Семенов 10 октября скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает портал Kino-Teatr.ru.

Семенов завершил обучение на театральном факультете Балтийского института в 2014 году. Кроме того, он играл в Театре драматических импровизаций, где проявил свой актерский талант.

Актер известен зрителям по многочисленным ролям в популярных телесериалах. Среди его наиболее заметных работ называют участие в таких проектах, как «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».

