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Главные новости Курганской области
10:46  12 мая 2017 1

В Кургане вода в Тоболе продолжает прибывать. В МЧС оценили угрозу сбросов водохранилищ Казахстана

Река Тобол Курган, река тобол, паводок2016
В Кургане формируется пик паводкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился до 639 см (+4 см). Такие данные опубликованы на сайте правительства региона.

Выше по течению у села Звериноголовское Тобол снизился на 4 см, а в районе села Усть-Уйское снизился на 9 см. В Кургане подтоплена дорога на Нижнюю Утятку, из-за подтопления перекрыто движение по Малочаусовскому мосту.

Уровень воды в реках Курганской области по данным на 12 мая
фото: пресс-служба правительства Курганской области

По данным МЧС, в ближайшие сутки или двое на реке Тобол у города Курган будет формироваться пик весеннего половодья. Максимальный рост уровней в створе гидропоста по реке Тобол у города Курган составит до 2 — 3 см. «Сбросы с водохранилищ республики Казахстан и сопредельных областей РФ, осуществляющих регулирование стока по рекам области, существенно на гидрологическую ситуацию в Зауралье в ближайшие время не повлияют», — сообщили в ведомстве.

Небольшой прирост за сутки дала река Исеть — плюс 1 см в районе городов Шадринск и Катайск.

Как ранее сообщало «URA.RU», от паводка пострадали жители Тюменской области. В Ишимском районе подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков, свыше 100 жилых домов, эвакуированы 420 человек.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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