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Главные новости Тюменской области
09:18  12 мая 2017 4

«Плавают дома, бани, теплицы». Страдающие от паводка тюменцы просят о помощи. ФОТО, ВИДЕО

Паводок подтопил сотни домовФото: телекомпания "ИЛИ ТВ"
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Ишимский район Тюменской области продолжает атаковать паводок. По данным регионального МЧС, за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим снизился на два сантиметра и на вечер 11 мая составлял 977 см. В посвященной паводку группе в соцсети «ВКонтакте» появились данные о том, что утром 12 мая он вновь поднялся на один см — до 978 см.

«Может кто узнает свое, плавают дома, бани, теплицы…нужна помощь волонтеров, моя привязана», — пишет в соцсетях Роман Гулидов, иллюстрируя свое сообщение снимками из микрорайона Серебрянка. В комментарии к нему обращаются люди, рассказывая о том, что необходимо спасти собаку. «МЧС отказали в помощи. В Серебрянке собака привязана в гаражах, сильно плачет.Пожалуйста помогите. По черной четверке за конечной, железные гаражи, к садам вдоль ж/д, летом там купаются», — пишет Наталья Фомина.

В Ишиме, согласно данным регионального МЧС, на данный момент подтопленными остаются 5934 дачных участка и 53 жилых дома. В районе в зоне подтопления находятся 674 дачных дома и 77 жилых домов. Эвакуировано 583 человека, из которых 157 остаются в пунктах временного размещения. В городскую больницу доставили троих неспособных самостоятельно передвигаться местных жителя.

В Ишимском районе спасатели развернули 13 пунктов временного размещения вместимостью на 2084 человека. Пользователи соцсетей продолжают делиться фотоснимками с мест подтоплений.

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Фото: Роман Гулидов

Видео: Роман Гулидов

Лев Истомин
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