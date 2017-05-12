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Главные новости Курганской области
11:07  12 мая 2017 1

Установка памятника экс-ректору КГУ в Кургане обернулась скандалом. ФОТО

Установка памятника ученому, бывшему ректору КГПИ Александру Сазонову. Курган., кгу, установка памятника
Памятник откроют через неделюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане установка памятника экс-ректору Курганского пединститута (позже вошел в состав КГУ) Александра Сазонова обернулась скандалом. Работы было запрещено проводить по приказу и. о. ректора Константина Прокофьева, на место вызвали отряд вневедомственной охраны автоматами, передает корреспондент «URA.RU».

«Константин Прокофьев засомневался, не сдует ли монумент ветром. Было запрещено устанавливать, пока мы не докажем обратное», — рассказала скульптор Ольга Красношеина. Об этом автору проекта сообщили накануне, в конце рабочего дня. «Я уже ничего не могла отменить, из Екатеринбурга в 12 ночи выехали рабочие», — рассказала Красношеина. Она напомнила, что проект согласовывался несколько месяцев, за него проголосовал ученый совет вуза.

Подоплекой конфликта, возможно, стал вопрос о финансировании благоустройства сквера, стоимость которого, по данным Ольги Красношеиной, составляет 3 млн рублей. Эту сумму хотели взять с сына бывшего ректора, курганского предпринимателя Игоря Сазонова, который оплатил установку бюста. Стоимость самого памятника составила 650 тыс. рублей.

В пресс-службе университета «URA.RU» объяснили, что возникли вопросы по проекту, связанные с постаментом. После того, как они были разрешены, работы начались. «Никакого запрета на установку от руководства вуза не было», — отметили в университете.

Официальное открытие памятника Александру Сазонову планируется 19 мая.

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Так выглядит проект памятника и сквера вокруг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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