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17:15  16 мая 2017 0

В Тюменской области отдали под суд строителя, который взорвал дом по халатности

Наручники, наручники, арест, заключение
Строитель, из-за которого взорвался дом в Ялуторовске, отправлен под судФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника строительного отдела ООО НПЦ «ГЕОНИК» из-за работы которого погибла женщина и пострадал ребенок при хлопке газа в Ялуторовске, об этом сообщает пресс-служба СК по Тюменской области.

По версии следствия, 22 октября 2016 года сотрудники ООО «ГЕОНИК» под руководством обвиняемого присоединили дополнительный вход для подключения газового отопительного котла без участия представителя газораспределительной организации и без согласования проектной документации. Кроме того, обвиняемый не проверил работу на герметичность. 23 октября после пуска газа в трубе произошла неконтролируемая утечка, после чего произошла огненная вспышка газо-воздушной смеси, образовавшейся в результате утечки газа, что привело к разрушению дома.

При взрыве пострадали трое взрослых и трехлетний ребенок. 42-летняя хозяйка квартиры, которая в этот момент находилась в помещении, с многочисленными ожогами была доставлена в больницу, однако от полученных травм скончалась, ожоги причинили тяжкий вред здоровью ее сына.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Балтунов
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