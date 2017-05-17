23:45 16 мая 2017 0

Пройти муниципальный фильтр Ройзману будет нелегко Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Партия «Яблоко», под флагом которой мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пойдет на выборы губернатора Свердловской области, не добавит кандидату избирателей. Таково консенсусное мнение опрошенных «URA.RU» политэкспертов, подчеркнувших, что пройти муниципальный фильтр градоначальнику будет тяжело.

Сегодня глава города объявил, что будет баллотироваться на новый пост от «Яблока». Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что эта партия недостаточно широко представлена на территории Свердловской области, поэтому рассчитывать во время работы Ройзману придется в большей степени на самого себя.

«Решение вполне предсказуемо. „Яблоко“ — едва ли не единственная партия, которая могла стать площадкой для выдвижения. Не от „Гражданской платформы“ же идти. После скандала с [кандидатом от „ГП“, осужденным за убийство, бывшим депутатом городской думы Олегом] Киневым это было бы неуместно, — пояснил собеседник. — Тем не менее, будет нелегко. Ройзману нужно собрать ни много ни мало, 126 подписей в полсотне муниципалитетов. Судя по тому, как складывается ситуация, мешать ему в этом никто не будет, но и помогать, собственно, тоже».

Примерно такого же мнения придерживается политолог Андрей Русаков, который отметил, что мэру дастся нелегко не только процедура преодоления муниципального фильтра, но и сама избирательная кампания.

«Шансы у него, конечно, есть, но я на это смотрю весьма скептически. Во-первых, существует такое понятие, как партийная дисциплина, поэтому еще неизвестно, как депутаты из КПРФ, СР или ЛДПР будут отдавать ему голоса и будут ли вообще. Другое дело беспартийные депутаты, но в этом случае его ждет нелегкая работы с каждым муниципалитетом, — пояснил Русаков. — Что касается самих выборов, будет тяжело.

Конечно, можно вспомнить победу Ройзмана над Силиным в 2013 году, но у того практически не было никакой кампании, а сам тогда еще будущий мэр был более ярким кандидатом. У конкурента на этих выборах есть и команда, и штаб, и кампания, и концепт. Шансов на победу почти нет».

Генеральный директор фонда «Социум» Александр Долганов воспринимает Ройзмана лишь в качестве «инструмента» для имитации конкуренции и борьбы на выборах: «Пройдет он [Евгений Вадимович] муниципальный фильтр или нет, будет зависеть от решения „сверху“. Ситуация абсолютно такая же, как с [оппозиционером Алексеем] Навальным, когда тот участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Дадут отмашку — пройдет и депутаты отдадут ему свои голоса, но без такого указания, конечно, никто свою подпись не поставит. Пустят его или нет будет зависеть от того, захотят ли „наверху“ создать имитацию конкуренции для главного претендента на пост губернатора и повысить явку. К слову, в этом плане Ройзман наиболее подходящая фигура — избирателям он интереснее других кандидатов».

О том, что прохождение фильтра мэром Екатеринбурга будет зависеть от «команды сверху», говорит и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, но то, что Ройзман вообще появился на «дистанции», уже является серьезным «аллергенным фактором» для главного кандидата на пост главы региона Евгения Куйвашева. «Если поступит команда „не пропускать“, это станет предметом сильного напряжения даже на федеральном уровне. Ройзман хоть и не занимает там серьезных позиций, но за такими персонами, как он, все равно следят», — пояснил Мухин.

В любом случае, как бы ни сложилась ситуация, выбор в пользу партии «Яблоко» ничем не поможет градоначальнику. Скорее, наоборот, навредит и его кампании, и ему самому, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В качестве аргументов собеседник агентства приводит сразу несколько причин: «Во-первых, эта партия не имеет возможности в регионе выдвинуть кандидата без сбора подписей. Евгению Ройзману все равно придется этим заниматься. Во-вторых, „Яблоко“ — относительно небольшая организация. Если есть заявка на победу, а у мэра она есть, ему нужен более серьезный игрок. В-третьих, партия представляет интересы лишь небольшой части населения. Используя ее идентичность, она „сыграет“ далеко не на всех избирателей, что станет сдерживающим фактором на выборах».

В качестве еще одной причины, по которой партнерство Ройзмана и лидера партии Григория Явлинского можно назвать ошибкой, Орлов назвал сотрудничество екатеринбургского мэра с партией Михаила Прохорова. «Он поддерживал его партию, сотрудничал с ним, а теперь с легкостью меняет организацию.

Со все точек зрения «Яблоко» ему помешает. В его случае лучше быть самовыдвиженцем, ведь он известный региональный политик, с очерченной политической идентичностью»,

— добавил собеседник.

Во вторник, 16 мая, Евгений Ройзман принял решение выдвигаться на выборы главы региона от партии «Яблоко», о чем рассказал на своей странице в Facebook. Позже, комментируя свой выбор корреспонденту «URA.RU», он заявил, что «Яблоко» — единственная партия с хорошей репутацией, которая не «включит задний ход».