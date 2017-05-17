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17 мая 2017
10:32  17 мая 2017 1

Омбудсмен Москалькова направила в СКР личные данные чеченских геев, подвергшихся преследованию

Итоговый
Татьяна Москалькова намерена досканально разобраться в ситуации с чеченскими геямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила следователям имена и фамилии чеченцев, которые по информации «Новой газеты» подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Москалькова уточнила, что местоположение людей, упомянутых в расследовании издания, неизвестно, пишет радиостанция «Эхо Москвы». В течение месяца омбудсмен ожидает получить ответ из СКР.

«Этот вопрос очень важно решать с точки зрения защиты людей, которые решатся объявить о готовности искать справедливость», — приводит слова Москальковой РИА «Новости». Омбудсмен подчеркнула, что готова «принять любого», кто будет искать защиты и справедливого расследования.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал, в котором сообщалось о массовом задержании геев в Чечне. Недавно, как пишет «Национальная служба новостей», МВД Чеченской республики пригрозило изданию судебным иском за публикацию.

В ведомстве отметили, что утверждения журналистов о задержании 160 чеченских геев и убийстве 50-ти из являются «псевдосенсационным». В МВД отметили, что в ходе проверки не нашли подтверждений слов журналистов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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