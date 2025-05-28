28 мая 2025

Украина получит первые системы дальнобойного оружия от ФРГ в ближайшее время

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ФРГ поставит Украине оружие
ФРГ поставит Украине оружие Фото:

Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, профинансированные Германией, в течение ближайших недель. Об этом 28 мая сообщило министерство обороны ФРГ по итогам переговоров министра обороны Германии Бориса Писториуса и главы украинского военного ведомства Рустема Умерова.

«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у [них], никакой дополнительной подготовки не требуется», — говорится в заявлении Минобороны Германии. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия было подписано Писториусом и Умеровым после встречи в Берлине. Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке Киева в развитии собственных технологий для производства дальнобойных систем.

Власти России неоднократно выступали против поставок западных вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Киеву со стороны стран Запада осложняет перспективы переговоров и негативно влияет на урегулирование конфликта.

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Украина получит первые дальнобойные системы вооружения, профинансированные Германией, в течение ближайших недель. Об этом 28 мая сообщило министерство обороны ФРГ по итогам переговоров министра обороны Германии Бориса Писториуса и главы украинского военного ведомства Рустема Умерова. «Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у [них], никакой дополнительной подготовки не требуется», — говорится в заявлении Минобороны Германии. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. В ведомстве уточнили, что соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия было подписано Писториусом и Умеровым после встречи в Берлине. Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке Киева в развитии собственных технологий для производства дальнобойных систем. Власти России неоднократно выступали против поставок западных вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Киеву со стороны стран Запада осложняет перспективы переговоров и негативно влияет на урегулирование конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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