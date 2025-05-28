Путин разыграл шахматную комбинацию на Ближнем Востоке

Россия и США устроили передел влияния на Ближнем Востоке. Президент Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими заявили на переговорах в Кремле 28 мая, что намерены восстановить полноценное сотрудничество. Как объяснили эксперты URA.RU, визит совпал со снятием санкций США и ЕС с Сирии, откуда Запад хочет выдавить Россию, но у Москвы припасено немало сюрпризов в регионе.
С 2014 года в Йемене идет гражданская война между международно признанным правительством страны и хуситами — боевиками религиозно-политического движения «Ансар Аллах», контролирующими северную часть страны, в том числе столицу Сану. Правительство переехало на юг в город Аден. В переходный период государством управляет президентский руководящий совет, полномочия которому в апреле 2022 года передал тогдашний президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади (2012-2022), с ним Путин встречался в 2013 году.
Спустя 12 лет в Кремль приехал новый лидер Йемена. В начале переговоров Путин поздравил аль-Алими с 35-летием Йеменского единства (22 мая 1990 года Северный и Южный Йемен объединились в единое государство. — Прим. ред.). Как отметил президент, отношения двух стран всегда носили дружеский характер, Йемен и Россия активно сотрудничают уже почти 100 лет. «Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт», — добавил российский лидер.
Путин указал, что торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в частности добыча полезных ископаемых. Он напомнил, что товарооборот уже составляет около 400 млн долларов.
Глава государства также пригласил аль-Алими на саммит «Россия — арабский мир», который пройдет в Москве в октябре. Путин отметил, что большинство арабских стран-друзей России уже согласились принять участие в мероприятии.
В свою очередь аль-Алими поблагодарил Россию за поддержку законного правительства Йемена. «После переворота, совершенного хуситами при поддержке Ирана, позиция России в Совбезе ООН, на международных площадках всегда была в пользу законности, в пользу развития и благополучия Йемена», — сказал аль-Алими.
Аль-Алими напомнил, что именно СССР первым признал Йеменскую Республику, многое сделал для страны. «Мы настроены, чтобы Россия продолжала в данном ключе сотрудничать с нами. Мы хотим, чтобы Россия помогала нам в возвращении мира, стабильности и безопасности», — заявил йеменский лидер.
Далее переговоры проходили в закрытом режиме. Они продолжались три часа, что вполне объяснимо: лидерам действительно есть что обсудить.
На Ближнем Востоке постоянно идут движения, хитрые переплетения интересов. Сейчас началась новая активная фаза перебалансировки региона, объяснили собеседники URA.RU. По их мнению, три страны (Турция, Иран и Саудовская Аравия) претендуют на звание не только регионального лидера, но и всех мусульман в мире. При этом на каждую из этих стран есть значительное влияние со стороны уже глобальных игроков (России, США, Китая и Европы).
В Йемене переплетаются интересы Ирана и Саудовской Аравии. Тегеран поддерживает хуситов, а Эр-Рияд — приехавшего в Москву аль-Алими, рассказали эксперты. В 2023 году Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений, что во многом открыло путь к нормализации ситуации в Йемене, на чем активно настаивает Москва.
Несмотря на то, что с прошлого визита лидера Йемена в Россию прошло более 10 лет, страны поддерживали отношения, но на уровне глав МИД, отметила эксперт РСМД Елена Супонина. Собеседница URA.RU поделилась, что сама не так давно общалась с руководителем йеменского внешнеполитического ведомства во время его визита в Москву.
“Россия делает уникальные вещи для Йемена, общаясь со всеми политическими силами: как с руководством и представителями хуситов, так и с представителями правительства Йемена, хотя отношения между этими силами не самые простые. Йеменцы предлагают России немало интересных экономических проектов, другое дело, что нестабильность в стране не всегда позволяет их развивать”, — заявила востоковед.
Россия считает, что удары американцев по хуситам провоцировали хаос в Йемене, продолжила Супонина. В мае 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о прекращении бомбардировок и выходе на переговоры. «Если это действительно так, значит в этом есть роль России. Москва всегда всех убеждала, что наносить удары по хуситам неправильно, надо вовлекать их в политический диалог», — добавила эксперт РСМД.
Встреча Путина с лидером Йемена стала «интересным ходом» России на Ближнем Востоке, отметил директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. По его мнению, Москва активизировалась в регионе на фоне дефицита серьезных сил у других внешних игроков, «потому что американских ресурсов недостаточно».
Визит аль-Алими совпал с официальным снятием санкций Евросоюза с Сирии, где сейчас главная точка давления Запада на Россию, считает руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Свержение Башара Асада — это заготовка еще администрации Джо Байдена. Позиции США и ЕС по Сирии совпадают. Снятие санкций — попытка Запада выдавить нас оттуда, они этого никогда не скрывали. Но даже если бы нас там не было, Запад делал бы то же самое, потому что Сирия была прокси Ирана, его выходом в Средиземное море. Тегеран — главный противник Запада на Ближнем Востоке», — объяснил эксперт.
По мнению Родионова, российские базы в Сирии — «раздражитель» для Запада, каким до недавнего времени было иранское влияние в этой стране. «Важный игрок здесь еще Турция, которая полностью поддерживала нынешние сирийские власти, свергнувшие Асада. За базы будет идти торг, они фактически — предмет шантажа со стороны Анкары. К тому же Трамп, судя по всему, пытался использовать тему Ближнего Востока на переговорах по Украине. Смысл был в том, что США идут на уступки по Украине, а Россия — по Ирану, той же Сирии. Встреча Путина с лидером Йемена — это сигнал Западу, что у нас тоже есть своя позиция и мы не собираемся под них подстраиваться», — заявил собеседник URA.RU.
Стоит отметить, что традиционные союзники США на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), именно в эти три страны Трамп совершил свой первый зарубежный визит, стали вести более независимую политику, полагаться прежде всего на свои интересы, рассказал Родионов. Это контрастирует с тем, что было еще 10 лет назад, когда влияние американцев в регионе было существенно выше.
“Саудовская Аравия старается не класть все яйца в одну корзину, выстраивает связи с Россией, Китаем. Хватка американцев и сила их влияния, чтобы использовать противоречия внутри региона, ослабла. Появились новые центры силы, которые уже в гораздо меньшей степени ориентируются на США”, — уверен Родионов.
Россия стремится стабилизировать ситуацию в Йемене, чтобы обезопасить Красное море, через которое идут суда с разными грузами, в том числе нефтью, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин. Через Йемен проходит торговый путь, связывающий Европу и Азию, это важно и для России.
«Еще в советское время в Йемене открыли крупные месторождения нефти и газа, которые стали разрабатываться. Есть перспективы в освоении природных богатств, но это требует стабильности и безопасности. Судя по йеменской прессе, которую я читаю, там всегда с интересом следят за тем, что происходит в России, какие события. Йеменцы делают ставку на отношения с Москвой», — заключил Зинин.
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