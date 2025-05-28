Появились подробные кадры пожара на петербургском заводе «Авангард»

Сотрудники МЧС тушили огонь
В Петербурге пожарные тушат огонь на территории завода «Авангард». Об этом сообщает МЧС, которое опубликовало кадры с места ЧП.
«Спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже шестиэтажного здания пожар охватил площадь 100 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «МЧС Санкт-Петербурга».
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
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