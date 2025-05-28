28 мая 2025

Появились подробные кадры пожара на петербургском заводе «Авангард»

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Сотрудники МЧС тушили огонь
Сотрудники МЧС тушили огонь Фото:

В Петербурге пожарные тушат огонь на территории завода «Авангард». Об этом сообщает МЧС, которое опубликовало кадры с места ЧП.

«Спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже шестиэтажного здания пожар охватил площадь 100 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «МЧС Санкт-Петербурга».

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали. 

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В Петербурге пожарные тушат огонь на территории завода «Авангард». Об этом сообщает МЧС, которое опубликовало кадры с места ЧП. «Спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже шестиэтажного здания пожар охватил площадь 100 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале «МЧС Санкт-Петербурга». Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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