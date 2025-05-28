28 мая 2025

78.ru: в Петербурге огонь охватил завод «Авангард». Видео

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На месте работают оперативные службы (архивное фото)
На месте работают оперативные службы (архивное фото) Фото:

В Калининском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар на территории завода «Авангард» — клубы черного дыма видны из разных частей города. Об этом сообщают городские СМИ. 

«В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на территории завода „Авангард“ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, горят производственные помещения, пожар получил ранг №2», — передает 78.ru.

К месту происшествия прибыли расчеты экстренных служб. Из-за сильного задымления, которое наблюдается даже в отдаленных районах города, перекрыто движение по Бестужевской улице. В настоящее время пожарные ведут активную работу по локализации огня. Точные причины возгорания пока не сообщаются.

Информация обновлена в 03:09:

Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали подробности о произошедшем. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

«28 мая в 23:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже в 6 этажной, производственной части здания размером 100х20 м. Площадь пожара 100 кв метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве. 

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В Калининском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар на территории завода «Авангард» — клубы черного дыма видны из разных частей города. Об этом сообщают городские СМИ.  «В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на территории завода „Авангард“ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, горят производственные помещения, пожар получил ранг №2», — передает 78.ru. К месту происшествия прибыли расчеты экстренных служб. Из-за сильного задымления, которое наблюдается даже в отдаленных районах города, перекрыто движение по Бестужевской улице. В настоящее время пожарные ведут активную работу по локализации огня. Точные причины возгорания пока не сообщаются. Информация обновлена в 03:09: Корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали подробности о произошедшем. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 41 человек личного состава. «28 мая в 23:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Кондратьевский проспект, дом 72. Происходит горение на пятом этаже в 6 этажной, производственной части здания размером 100х20 м. Площадь пожара 100 кв метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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