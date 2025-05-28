28 мая 2025

Литва развернула у границ с Белоруссией крупнейший военный лагерь

© Служба новостей «URA.RU»
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У белорусских границ появился полевой лагерь Литвы
У белорусских границ появился полевой лагерь Литвы Фото:

В Литве на полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от белорусской границы, развернут крупнейший в стране полевой военный лагерь Sofia, способный разместить до 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы. 

«На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается современной инфраструктурой и масштабностью, что позволяет обеспечить полноценные условия для проживания и боевой подготовки военнослужащих во время учений», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Объект был создан силами батальона материально-технического обеспечения общего назначения имени Великого князя Литовского Витяниса. Его вместимость составляет до 1600 человек, что значительно расширяет возможности военной подготовки. В Минобороны добавили, что новый лагерь улучшает возможности военной подготовки. 

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В Литве на полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от белорусской границы, развернут крупнейший в стране полевой военный лагерь Sofia, способный разместить до 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.  «На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается современной инфраструктурой и масштабностью, что позволяет обеспечить полноценные условия для проживания и боевой подготовки военнослужащих во время учений», — говорится в пресс-релизе ведомства. Объект был создан силами батальона материально-технического обеспечения общего назначения имени Великого князя Литовского Витяниса. Его вместимость составляет до 1600 человек, что значительно расширяет возможности военной подготовки. В Минобороны добавили, что новый лагерь улучшает возможности военной подготовки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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