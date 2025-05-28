Литва развернула у границ с Белоруссией крупнейший военный лагерь

В Литве на полигоне Пабраде, расположенном в 15 км от белорусской границы, развернут крупнейший в стране полевой военный лагерь Sofia, способный разместить до 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.
«На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается современной инфраструктурой и масштабностью, что позволяет обеспечить полноценные условия для проживания и боевой подготовки военнослужащих во время учений», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Объект был создан силами батальона материально-технического обеспечения общего назначения имени Великого князя Литовского Витяниса. Его вместимость составляет до 1600 человек, что значительно расширяет возможности военной подготовки. В Минобороны добавили, что новый лагерь улучшает возможности военной подготовки.
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