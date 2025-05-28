Пожар на заводе «Авангард» в Петербурге локализовали на площади в 100 квадратов

Пожар на петербургском заводе «Авангард» удалось локализовать на площади 100 квадратов. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Открытое горение удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. Работа ведется по №1 Бис», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС по городу.
Основанный в 1948 году завод «Авангард» считается одним из наиболее старых промышленных предприятий города. Его основной профиль деятельности — выпуск радиоэлектронной продукции, микросхем, а также разнообразных приборов.
По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в настоящее время городские пожарные подразделения тушат возгорание на территории производственного корпуса, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, дом 72. Пожар охватил пятый этаж шестиэтажного здания, площадь горения составляет 100 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействованы 11 единиц техники и 41 сотрудник личного состава.
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