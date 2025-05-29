Илон Маск опроверг слова Дурова о сотрудничестве с Telegram

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Маск уточнил, что сделка еще не подписана
Маск уточнил, что сделка еще не подписана Фото:

Илон Маск опроверг заключение сделки о партнерстве между принадлежащей ему компанией xAI и мессенджером Telegram. Об этом предприниматель сообщил 28 мая в социальной сети X, комментируя заявление основателя Telegram Павла Дурова о достигнутом соглашении на год.

«Соглашение не было подписано», — написал Маск. Его сообщение стало реакцией на пост Дурова, в котором утверждалось, что Telegram и xAI договорились о партнерстве сроком на год.

По словам Дурова, договоренность предусматривала интеграцию чат-бота Grok в Telegram, а также предоставление мессенджеру 300 млн долларов как деньгами, так и долей в акционерном капитале xAI. Кроме того, Telegram якобы должен был получать 50% дохода от всех подписок xAI, оформленных через платформу.

В публикации Дурова отмечалось, что сотрудничество откроет пользователям Telegram доступ к новым функциям искусственного интеллекта и позволит мессенджеру расширить источники дохода за счет совместных сервисов. Однако Маск подчеркнул, что официального соглашения между его компанией и Telegram пока не существует.

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Илон Маск опроверг заключение сделки о партнерстве между принадлежащей ему компанией xAI и мессенджером Telegram. Об этом предприниматель сообщил 28 мая в социальной сети X, комментируя заявление основателя Telegram Павла Дурова о достигнутом соглашении на год. «Соглашение не было подписано», — написал Маск. Его сообщение стало реакцией на пост Дурова, в котором утверждалось, что Telegram и xAI договорились о партнерстве сроком на год. По словам Дурова, договоренность предусматривала интеграцию чат-бота Grok в Telegram, а также предоставление мессенджеру 300 млн долларов как деньгами, так и долей в акционерном капитале xAI. Кроме того, Telegram якобы должен был получать 50% дохода от всех подписок xAI, оформленных через платформу. В публикации Дурова отмечалось, что сотрудничество откроет пользователям Telegram доступ к новым функциям искусственного интеллекта и позволит мессенджеру расширить источники дохода за счет совместных сервисов. Однако Маск подчеркнул, что официального соглашения между его компанией и Telegram пока не существует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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