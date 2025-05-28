28 мая 2025

Shot: перед пожаром на «Авангарде» в Петербурге были слышны взрывы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар произошел на старейшем электронном заводе Петербурга (архивное фото)
Крупный пожар произошел на старейшем электронном заводе Петербурга (архивное фото) Фото:

На заводе «Авангард» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Ему предшествовали взрывы, сообщают очевидцы.

«В ночь на 29 мая на территории завода „Авангард“ в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Перед возгоранием были слышали громкие взрывы», — рассказали местные жители. Их слова приводит telegram-канал SHOT

По словам очевидцев, возгорание в здании на Кондратьевском проспекте началось в начале первого ночи. На месте происшествия виден высокий столб черного дыма, в воздухе ощущается сильный запах гари.

К месту ЧП прибыли расчеты экстренных служб, пожару присвоен второй ранг сложности. В районе происшествия перекрыто движение транспорта. Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания устанавливаются.

Завод «Авангард», основанный в 1948 году, является одним из старейших предприятий города. Он специализируется на производстве радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сейчас петербургские спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

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На заводе «Авангард» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Ему предшествовали взрывы, сообщают очевидцы. «В ночь на 29 мая на территории завода „Авангард“ в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар. Перед возгоранием были слышали громкие взрывы», — рассказали местные жители. Их слова приводит telegram-канал SHOT По словам очевидцев, возгорание в здании на Кондратьевском проспекте началось в начале первого ночи. На месте происшествия виден высокий столб черного дыма, в воздухе ощущается сильный запах гари. К месту ЧП прибыли расчеты экстренных служб, пожару присвоен второй ранг сложности. В районе происшествия перекрыто движение транспорта. Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания устанавливаются. Завод «Авангард», основанный в 1948 году, является одним из старейших предприятий города. Он специализируется на производстве радиоэлектроники, микросхем и различных приборов.  По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сейчас петербургские спасатели тушат пожар в производственном здании на Кондратьевском проспекте, 72. На пятом этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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