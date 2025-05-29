Лавров жестко высказался о немецких танках на Украине

Лавров: немецкие танки в зоне СВО в основном горят, а не ездят
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Лавров рассказал о судьбе танков ФРГ в зоне СВО
Лавров рассказал о судьбе танков ФРГ в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, поставляемые Украине, в большинстве случаев выходят из строя в зоне боевых действий. Об этом он сообщил 28 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы МИД РФ, немецкие танки «чаще горят, чем ездят».

«Они [немецкие танки на Украине] горят в основном, а не ездят», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о результативности использования ВСУ немецких танков.

В ближайшие недели Германия передаст Украине первые образцы вооружений с увеличенной дальностью действия. 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия совместно с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами отменила ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Это решение предоставляет ВСУ возможность наносить удары на большем расстоянии. О целях такого шага и его возможных последствиях — в материале URA.RU.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие танки, поставляемые Украине, в большинстве случаев выходят из строя в зоне боевых действий. Об этом он сообщил 28 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам главы МИД РФ, немецкие танки «чаще горят, чем ездят». «Они [немецкие танки на Украине] горят в основном, а не ездят», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о результативности использования ВСУ немецких танков. В ближайшие недели Германия передаст Украине первые образцы вооружений с увеличенной дальностью действия. 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия совместно с Великобританией, Францией и Соединенными Штатами отменила ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Это решение предоставляет ВСУ возможность наносить удары на большем расстоянии. О целях такого шага и его возможных последствиях — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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