Фицо: от ЕК возможно получить уступки по энергоносителям из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что от Еврокомиссии возможно добиться уступок по вопросу поставок в его страну энергоносителей из России. Об этом заявил сам политик.
«Я уже слышу хорошие новости, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии по энергоносителям из России», — передает слова Фицо его пресс-служба в соцсети X. Политик надеется на перемены в отношении российского газа.
Ранее Фицо высказывал беспокойство из-за проблем в поставках российского газа через территорию Украины в Словакию. Он угрожал Украине ответными действиями, в том числе, прекращением экспорта электроэнергии.
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