28 мая 2025

Фицо: от ЕК возможно получить уступки по энергоносителям из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фицо продавливает решение через Еврокомиссию
Фицо продавливает решение через Еврокомиссию Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что от Еврокомиссии возможно добиться уступок по вопросу поставок в его страну энергоносителей из России. Об этом заявил сам политик.

«Я уже слышу хорошие новости, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии по энергоносителям из России», — передает слова Фицо его пресс-служба в соцсети X. Политик надеется на перемены в отношении российского газа.

Ранее Фицо высказывал беспокойство из-за проблем в поставках российского газа через территорию Украины в Словакию. Он угрожал Украине ответными действиями, в том числе, прекращением экспорта электроэнергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что от Еврокомиссии возможно добиться уступок по вопросу поставок в его страну энергоносителей из России. Об этом заявил сам политик. «Я уже слышу хорошие новости, что в рамках создаваемого нами давления мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии по энергоносителям из России», — передает слова Фицо его пресс-служба в соцсети X. Политик надеется на перемены в отношении российского газа. Ранее Фицо высказывал беспокойство из-за проблем в поставках российского газа через территорию Украины в Словакию. Он угрожал Украине ответными действиями, в том числе, прекращением экспорта электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...