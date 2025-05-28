Киев вот-вот получит первые системы дальнобойного оружия: как это связано с переговорами

В течение ближайших недель Украина получит первые дальнобойные вооружения от Германии. 27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вместе с Великобританией, Францией и США они сняли ограничения по дальности на военные поставки Украине, что позволяет ВСУ наносить удары по целям на территории России. О целях и последствиях подобных поставок — в материале URA.RU.
Украина получит первые системы дальнобойного оружия от ФРГ
Украина получит первые дальнобойные системы вооружения от Германии в течение ближайших недель. Об этом 28 мая сообщило министерство обороны ФРГ по итогам переговоров главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса и министра обороны Украины Рустема Умерова.
«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины — первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у [них], никакой дополнительной подготовки не требуется», — отмечается в заявлении немецкого оборонного ведомства.
Соглашение о финансировании производства дальнобойных вооружений было заключено после встречи Писториуса и Умерова в Берлине. Немецкая сторона подчеркивает, что эти меры позволят ВСУ быстрее получить оборудование для военных нужд.
Поставки связаны с переговорами
Решение западных государств отменить ограничения на дальность ракет, поставляемых Украине, стало реакцией на успехи ВС РФ на линии фронта. Подобные шаги, по мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, направлены на срыв потенциального мирного урегулирования.
«Настоящие мирные переговоры в Стамбуле не дают покоя врагам России. [Президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер пошли ва-банк и сняли ограничения на дальность ракет, поставляемых на Украину. Это является серьезным вызовом для российских ВС, которые к нему готовы и сделают все возможное для того, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия», — сказал корреспонденту URA.RU Иванников.
По словам эксперта, европейские лидеры, в частности Макрон и Стармер, рассчитывают на то, что предоставление Украине ракет с увеличенной дальностью позволит изменить баланс сил на поле боя. Кроме того, западные политики полагают, что усиленная военная поддержка Киева вынудит Россию согласиться на диалог на условиях, более выгодных для Украины.
Россия легко даст ответ
Россия располагает широким арсеналом средств для реагирования на применение Украиной крылатых ракет, включая как традиционные виды вооружения, так и более радикальные меры, среди которых — использование ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков.
Как подчеркнул Леонков в беседе с РИА Новости, окончательное решение о форме и масштабе ответных действий России в случае использования Украиной ракет Taurus будет принимать верховный главнокомандующий Вооруженных сил совместно с компетентными должностными лицами.
Российские государственные структуры неоднократно выражали свое несогласие с передачей западных вооружений украинской стороне. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет рассматривать любые поставки военной техники Украине как легитимные объекты для поражения. В Кремле считают, что поддержка Киева западным оружием осложняет переговорный процесс и негативно влияет на перспективы мирного урегулирования конфликта.
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