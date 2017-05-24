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Главные новости Курганской области
16:55  24 мая 2017 8

В Кургане на центральной улице на тротуар обрушился кусок лепнины. Жители предупреждали губернатора. ФОТО. ВИДЕО

У здания по адресу Ленина 21 отвалилась лепнина.Курган, улица ленина21, аварийный фасад, отвалившаяся лепнина
Сейчас здание огорожено лентойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в среду, 24 мая, на ул. Ленина, 21 на тротуар обрушился кусок лепнины и водосточная труба. По счастливой случайности, никто из прохожих не пострадал.

На видео, снятом регистратором автомобиля, видно момент обрушения. Тротуары поблизости заполнены людьми. На место ЧП прибыли представители управляющей компании «Восток-Центр» и подрядчика, который ремонтировал крышу ООО «Феникс».

Николай Комогоров из строительной компании отметил, что ранее они предлагали зашить лепнину в железный короб, но городское управление архитектуры запретило изменение облика фасада. «Управляющая компания домом не занимается, сейчас они пытаются на нас свалить вину, но видно, что кирпичи сухие», — сказал Комогоров.

В настоящее время место падения оцеплено, с помощью автовышки с дома сбивают опасные участки лепнины, которые могут обрушиться вниз.

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Фасад давно нуждается в ремонте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома сталинской постройки рассказали «URA.RU», что неоднократно предупреждали об аварийном состоянии фасада. «Два года назад мы обращались к губернатору, потом в другие инстанции. Со стены уже падал кусок», — говорят жители.

Эта информация подтвердилась, управляющую компанию наказали. Однако, когда встал вопрос о капремонте, собственники квартир выбрали ремонт крыши и коммуникаций, которые также были в плохом состоянии. Фасад так и остался неотремонтированным.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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