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Главные новости Курганской области
11:00  25 мая 2017 0

В Курган прибыли замглавы администрации президента и уральский полпред

Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, холманских игорь, магомедов магомедсалам
Магомедсалан Магомедов проведет в Кургане семинар-совещаниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Зауралье в четверг, 25 мая, с официальным визитом прибыли заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Игорь Холманских. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

В правительстве области в ближайший час начнется семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

В мероприятии также будут участвовать губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, руководители и члены общественных палат регионов, национальных объединений, молодежных организаций со всего округа.

Анна Бояркина
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