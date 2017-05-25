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Главные новости Курганской области
13:26  25 мая 2017 4

В Кургане возмущены состоянием моста. «Ждут, когда кто-нибудь провалится?»

В Северном районе разрушается пешеходная часть мостафото: группа "Типичный Курган" соцсеть "Вконтакте"

Пешеходная часть моста по улице Комиссаров в курганском поселке Северный нуждается в ремонте. На фотографиях, размещенных в одном из курганских пабликов, видно, что часть асфальта осыпалась, на дорожке образовались сквозные дыры.

Пост вызвал массу комментариев. «Если заглядишься, то сломанной ноги не избежать», — уверены пользователи. Другие участники группы считают, что «удивляться тут нечему» и что ответственные лица, видимо, «ждут, когда кто-нибудь провалится».

«Я таких моментов по Кургану могу сотнями нафоткать. Город у нас бедный, деньги неоткуда брать», — рассуждает Игорь Евдокимов. «Сводки из Донбасса какие-то: то фасад упал, то мост разбомбили», — возмущается Денис Макаров, имея в виду инцидент с обрушением части фасада у дома по ул. Ленина, 21, который произошел 24 мая.

Пешеходная часть моста по ул. Комиссаров разрушается
фото: группа «Типичный Курган» соцсеть «Вконтакте»

Горожане отмечают, что ремонт проезжей части улицы Комиссаров (в том числе на мосту) был проведен недавно, но пешеходную часть строители почему-то забыли обновить. «Главное — машины проехать могут, а пешеходам „и так сойдет“. Перешагнут, перепрыгнут. Зачем делать пешеходную зону? Вон на чеховском мосту пешеходная зона есть, а если спуститься (в сторону Заозерного) — всё, кончилась дорожка», — пишет Анна Калинина.

Участок дороги по улице Комиссаров (от 6-го микрорайона до ул. Гвардейской) включен в план ремонтных работ этого года. Однако будет ли выполнен ремонт пешеходной части и в какие сроки, в пресс-службе администрации города оперативно сообщить не смогли. «URA.RU» направило запрос в мэрию.

Анна Бояркина
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