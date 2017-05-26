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Главные новости Тюменской области
20:06  26 мая 2017 0

Замять не получится. Спикера тюменской гордумы попросили создать спецкомиссию из-за срыва заседания

Бюджет Тюмени 2014. Первое чтение., чирков алексей
Алексей Чирков намерен выяснить причины странной ситуации в гордумеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Выяснением причин беспрецедентной ситуации с отсутствием кворума в Тюменской городской думе может заняться специальная комиссия. С просьбой о ее создании к председателю парламента обратился депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Соответствующее письмо народный избранник направил спикеру Дмитрию Еремееву в пятницу, 26 мая.

«Прошу Вас создать специальную комиссию по выявлению причин принятия нелегитимных решений по вопросам повестки заседания Тюменской городской думы 25.05.2017 года», — говорится в документе (есть в распоряжении редакции), на котором стоит штамп о поступлении в гордуму.

Чирков попросил спикера думы также разъяснить, почему на электронном табло высвечивались несоответствующие действительности данные о числе присутствующих депутатов. «В сторону увеличения от фактически присутствующих депутатов на заседании», — подчеркнул он.

Кроме того, народный избранник поинтересовался, каким образом председательствующий на заседании при отсутствии кворума поставил вопрос повестки о сводном годовом докладе администрации Тюмени о ходе реализации муниципальных программ Тюмени в 2016 году. Докладчиком по нему выступала замглавы администрации Ирина Богинская.

В документе Чирков отметил, что готов сам войти в состав спецкомиссии.

Оперативно получить комментарий Алексея Чиркова не удалось.

Заседание Тюменской городской думы 25 мая завершилось скандалом: после доклада Богинской спикер заметил, что кворум отсутствует — при этом на электронном табло высвечивалось необходимое для принятия решений количество депутатов. Народные избранники выяснили, что зал в связи с состоянием здоровья покинул депутат Артур Ольховский, однако когда именно это произошло, и какие решения думы являются нелегитимными, на тот момент было неясно.

Как предположил Дмитрий Еремеев, именно Ольховский в спешке забыл забрать депутатскую карту из аппарата. При этом в финале заседания какое-то время на электронном табло мигала цифра «22» — при том, что для кворума необходимо присутствие 24 народных избранников.

Надежда Карташова
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