14:21 30 мая 2017 0

Защитой доверенного лица Юревича займутся лучшие юристы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защищать интересы директора Московского филиала ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, подозреваемого в посредничестве при передаче Михаилу Юревичу взяток на 3,4 млрд рублей, будут челябинские адвокаты Евгений Еремеев и Андрей Гусенков. Об этом сообщила «URA.RU» пресс-секретарь экс-главы Южного Урала Юлия Бобылева.

«Мы заявили ходатайство об отмене ареста Чуркина. На данный момент обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого», — сообщил агентству сам Евгений Еремеев.

Защитники топ-менеджера «Макфы» работают в адвокатском бюро «Евгений Еремеев и партнеры». Управляющий партнер бюро Евгений Еремеев, прежде чем перейти в адвокатуру, 10 лет проработал в прокуратуре Челябинской области и некоторое время возглавлял Уставный суд региона.

Помощник депутата Госдумы РФ, директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин был задержан в субботу, 27 мая. Сейчас он взят под стражу.