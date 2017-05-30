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30 мая 2017
Главные новости 
14:21  30 мая 2017 0

Задержанному по делу Юревича топ-менеджеру «Макфы» нашли адвокатов на Урале

Юревич. Челябинск., юревич михаил
Защитой доверенного лица Юревича займутся лучшие юристы ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Защищать интересы директора Московского филиала ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, подозреваемого в посредничестве при передаче Михаилу Юревичу взяток на 3,4 млрд рублей, будут челябинские адвокаты Евгений Еремеев и Андрей Гусенков. Об этом сообщила «URA.RU» пресс-секретарь экс-главы Южного Урала Юлия Бобылева.

«Мы заявили ходатайство об отмене ареста Чуркина. На данный момент обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого», — сообщил агентству сам Евгений Еремеев.

Защитники топ-менеджера «Макфы» работают в адвокатском бюро «Евгений Еремеев и партнеры». Управляющий партнер бюро Евгений Еремеев, прежде чем перейти в адвокатуру, 10 лет проработал в прокуратуре Челябинской области и некоторое время возглавлял Уставный суд региона.

Помощник депутата Госдумы РФ, директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин был задержан в субботу, 27 мая. Сейчас он взят под стражу.

Владимир Васин
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