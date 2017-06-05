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17:47  05 июня 2017 0

Тысячи жителей Ямала могут испортить себе отпуск

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги
Из-за задолженности судебные приставы могут заморозить счет или закрыть выезд за границуФото: depositphotos.com © URA.RU

Тысячи жителей Ямала могут испортить себе отпуск: на сегодняшний день к взысканию задолженностей представлено 1800 судебных приказов и еще 1400 должников ждут решения суда. Это значит, что всем им может быть закрыт выезд за рубеж до тех пор, пока они не погасят задолженность за услуги ЖКХ.

Как сообщили «URA.RU» в «Ямалкоммунэнерго», сегодня в черном списке оказались жители с долгами, накопленными за два и более месяцев и превышающими 10 тысяч рублей. Если должник не прислушивается к требованиям оплатить долги, то единый коммунальный оператор направляет документы в суд. Это, в свою очередь, может привести к ограничению выезда за рубеж, при этом неплательщик узнает об этом только при регистрации на рейс и прохождении паспортного контроля.

Основным же ожидаемым результатом вынесенного судебного приказа является списание денег с банковского счета неплательщика или заморозка имеющихся средств. При этом, как отмечают в компании, вместе с основной суммой долга будут списаны расходы на госпошлину за рассмотрение иска в суде и исполнительский сбор.

Чтобы не омрачить долгожданный отпуск в летний период, специалисты советуют как минимум за 10 дней до поездки убедиться в отсутствии долгов в сфере ЖКХ. В особенности специалисты советуют это сделать любителям дальних путешествий, поскольку после погашения задолженности приставы снимают запрет на выезд лишь в течение 10 дней. Позвонив в ЕРИЦ ЯНАО, можно проверить, числятся ли за вами коммунальные долги, а наличие судебного решения лучше проверить по базе данных ФССП.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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