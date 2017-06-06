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Главные новости Тюменской области
09:33  06 июня 2017 0

Таксист в Тюмени насадил авто на металлическое ограждение. Оно проткнуло машину насквозь. ФОТО, ВИДЕО

«Вживую это месиво», - говорят очевидцыФото: группа ЧС Тюмень

Страшное ДТП, едва не закончившееся летальным исходом, произошло в Тюмени около 4:50 утра 6 июня. На Профсоюзном мосту автомобиль Skoda влетел в металлическое ограждение.

Металлические конструкции пронзили машину такси насквозь, однако водителю удалось выжить. Мужчина, предположительно, не справился с управлением и врезался в ограждение. Сотрудники областного ГИБДД устанавливают причины происшествия. Известно, что водитель находился в иномарке один. Портал Tumix.ru опубликовал видеозапись ДТП.

Фото инцидента уже активно обсуждают в соцсетях Тюмени. «Только что проехал мимо, вживую это месиво, как в фильме „Поворот не туда“»; «Своими глазами вообще адово смотрится, очень страшно». Горожане предполагают, что водитель работал таксистом и уснул за рулем, потому что работал дольше положенного времени.

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Водитель чудом остался жив Фото: группа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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