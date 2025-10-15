После сбора покрышки утилизируют по всем правилам
В Тюмени стартовала акция по бесплатному сбору для утилизации отработавшей авторезины. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.
«Жители города смогут бесплатно сдать старые шины на специально оборудованные площадки. Они расположены в каждом из четырех административных округов», — отметил он.
Известно, что акция коснется только физлиц. Организации, работающие на территории города, ею воспользоваться не смогут. Продлится акция до 5 ноября.
Точки для бесплатной сдачи на утилизацию авторезины
