Тюменцев избавят от старой авторезины. Карта

В Тюмени запустили акцию по бесплатному сбору старой авторезины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После сбора покрышки утилизируют по всем правилам
После сбора покрышки утилизируют по всем правилам Фото:

В Тюмени стартовала акция по бесплатному сбору для утилизации отработавшей авторезины. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

«Жители города смогут бесплатно сдать старые шины на специально оборудованные площадки. Они расположены в каждом из четырех административных округов», — отметил он.

Известно, что акция коснется только физлиц. Организации, работающие на территории города, ею воспользоваться не смогут. Продлится акция до 5 ноября.

Точки для бесплатной сдачи на утилизацию авторезины
Точки для бесплатной сдачи на утилизацию авторезины
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени стартовала акция по бесплатному сбору для утилизации отработавшей авторезины. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев. «Жители города смогут бесплатно сдать старые шины на специально оборудованные площадки. Они расположены в каждом из четырех административных округов», — отметил он. Известно, что акция коснется только физлиц. Организации, работающие на территории города, ею воспользоваться не смогут. Продлится акция до 5 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...