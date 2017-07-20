Один из вариантов строительства новой ледовой арены в Екатеринбурге подразумевает снос телебашни. Сами проекты масштабны и рассчитаны на полное освоение участка, башня там будет только мешать, — уверены собеседники агентства. Городские власти не отрицают, что не настаивают на сохранении долгостроя.
Передача областью телебашни и участка земли под ней в качестве уставного капитала в еще не созданное ООО «Ледовая арена» резко активизировала разговоры о судьбе самого знакового недостроя. Архитекторы и наблюдатели уверены, что объект снесут. «Дворец будет на 15 тысяч мест, к нему нужна огромная парковка, чтобы у болельщиков не было проблем. Участок земли общей площадью 4,8 гектара — это включая телебашню. Сейчас там строится еще и огромный Музей России. Если башню не ликвидировать, то строить новый Дворец спорта будет просто негде. Сейчас, конечно, ищутся разные варианты, как будет выполнен объект, но ситуация склоняется к тому, что все же башню придется сносить», — отмечает один из архитекторов, знакомый с ходом обсуждения проекта ледовой арены.
«Иметь такую балду над головой тысяч зрителей — все равно, что сидеть на пороховой бочке с подожженным фитилем и ждать, что она не рванет. Придется взрывать хотя бы ради безопасности, ведь она будет рядом с объектом с массовым пребыванием людей»,
— уверен сотрудник регионального Ростехнадзора.
В УГМК не подтвердили, что при строительстве ледовой арены башня будет обязательно снесена. «Окончательного проекта нет. Обсуждаются разные идеи. Вероятно, и такая», — отметил глава пресс-службы УГМК-Холдинга Виктор Белимов.
«Башня была построена 30 лет назад. Возможно, дешевле ее заменить чем-то, чем восстанавливать», — отмечал в интервью «URA.RU» главный архитектор города Дмитрий Фогель.
Ранее «URA.RU» писало, что 18 июля депутаты Заксобрания одобрили передачу телебашни и участка под ней в качестве 40% в уставном капитале ООО «Ледовая арена». Взамен область не получает ни рубля, а только пакет акций совместного с УГМК предприятия.
По последней оценке телебашни, которая проводилась около года назад, стоимость объекта составляет около 650 млн рублей, из них на долю самого недостроя приходится 66 миллионов (в общую сумму включен также проект консервации, за который областной бюджет заплатил 3,5 млн рублей). Однако общая цена могла быть чуть завышенной: год назад телебашню готовили к открытым торгам, на нее уже был найден покупатель — «Атомстройкомплекс». Депутаты облдумы согласовали отчуждение объекта, не поставив для нового покупателя условие сохранить башню. Но планов сносить башню у компании не было. Весной 2017 года «Атом» отказался от сделки, сославшись на то, что документы по площадке не готовы. Буквально через 4 дня стало известно, что «УГМК-Холдинг» рассматривает землю вокруг телебашни как одну из площадок для размещения ледовой арены для игр «Автомобилиста».